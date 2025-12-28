嘉義市藍白共推一組人選 張啓楷：最晚農曆春節前完成整合

立委張啓楷18日表示，藍白一定會合、共推時間越快越好，嘉義市不會出現三腳督。（圖/張啓楷辦公室提供）

2026縣市長選舉藍白合受矚目，在嘉義市和宜蘭縣部分，因民眾黨提出人選，外界也關注如何做整合。日前受民眾黨徵召參選嘉義市長的立委張啓楷今（28）日表示，民眾黨明確表達國民黨內部可以開始協調，應該很快時間，國民黨會在嘉義市把三位有意願的人做內部協調，到時候會有一個人代表國民黨再來跟他協調；或國民黨做內參民調以後覺得他比較有勝算，由他代表也是個方式。彼此要合作，只能有一組人，最好的整合時間應該是明年1月15日，最晚則是農曆春節前。

目前在嘉義市部分，民眾黨日前徵召張啓楷參選，國民黨則包括市議員鄭光宏、陳家平、醫師翁壽良有意角逐。在宜蘭縣，則有民眾黨前立委陳琬惠以及藍委吳宗憲意願較高。

張啓楷今日受訪時表示，藍白合一定要做，因為關係到的不僅是明年選舉，而是連動到2028藍白營是否能勝選。有報導國民黨釋出善意，新竹市要明確禮讓給高虹安，第二個就是嘉義市。國民黨會先進行內部整合，透過內參，最後如果沒有人選，包括若願意禮讓，可能自己很快可以代表藍白參選嘉義市長選舉。

張啓楷指出，民眾黨及國民黨都已釋出很大善意和誠意，民眾黨也明確表達國民黨內部可以開始協調。國民黨前天已經到宜蘭，因為宜蘭有兩位候選人，「他們正在協調，所以應該很快時間。」

張啓楷續指，國民黨在嘉義市也會把三位有意願的人做內部協調，看參選意願多強；或願意禮讓的話，到時候會有一個人代表國民黨再來跟他協調，或國民黨做內參民調後覺得他比較有勝算，由他代表也是個方式。

張啓楷強調，民眾黨跟國民黨彼此要合作，只能有一組人，是最強、能勝選的人；並且現在跟時間賽跑，最好的整合時間應該是明年1月15日，愈快愈好，最晚則是農曆春節前。

