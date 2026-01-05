嘉義市藍白合出現新進展 國民黨議員陳家平退出初選

嘉義市議員陳家平宣布退出嘉義市長初選。 圖：翻攝陳家平臉書

[Newtalk新聞] 今年嘉義市長選戰，國民黨、民眾黨兩黨定調「藍白合」推出最強候選人，而原本有意投入國民黨黨內初選的市議員陳家平今（5）日宣布退出初選，而他未來他將全力支持出線候選人參選。

關於今年嘉義市長選戰，民進黨徵召立委王美惠出征嘉義市長；民眾黨徵召立委張啓楷參選嘉義市長，而民眾黨前主席3日宣布將擔任張競選總幹事，並要在嘉市「Long Stay」，柯文哲還帶著張啟楷在3、4日兩天在嘉市接連走訪傳統市場、到廟宇參香及舉辦小草客廳會。

今日上午，原本有意投入國民黨內初選的市議員陳家平拋出震撼彈，宣布退出嘉義市長初選，對於退選，陳家平強調，經過審慎評估與黨內溝通，他認為「目前的局勢更需要力量的整合而非內耗」。

而在陳家平退出初選後，國民黨內有意投入初選者尚有名醫翁壽良、市議員鄭光宏。對此，翁壽良表示，尊重陳家平的選擇，他會持續努力爭取市民最大的認同，爭取勝出的機會。

