嘉義市蘭潭好漢坡 323階全新亮相

嘉義市府近期完成「蘭潭休憩環境整備工程」，已於1月底開放使用，其中位於鎮德宮旁的好漢坡，完工後共設置323階／嘉義市府提供





嘉義市政府持續優化蘭潭景區，近期完成「蘭潭休憩環境整備工程」，已於1月底開放使用。其中位於鎮德宮旁的好漢坡，完工後共設置323階，並全面改善防滑條件，讓登高運動更安全，也提升日常健行與運動的舒適度，不論是想慢慢散步或挑戰體能，都成為春節走春的熱門新選擇。

市府觀光新聞處處長張婉芬表示，本次整備以「輕旅行、慢生活」為出發點，其中長期為登高健行熱點的好漢坡，過去僅設置單一斜坡，坡度陡峭且遇雨易滑，對長者及親子族群較不友善。本次特別重新規劃動線，調整為「一側斜坡、一側階梯」的複合式設計，兼顧不同體能與使用需求，完工後共設置323階，並全面改善防滑條件。

廣告 廣告

除好漢坡改善外，工程亦針對蘭潭環潭步道、月影潭心及姊妹亭周邊等重點區域，進行步道鋪面與附屬設施整修，同步汰換老舊照明設備，優化夜間光環境。整體照明設計採低眩光、溫潤柔和的配置原則，兼顧夜間安全與生態友善，營造適合夜間散步與慢遊的湖畔氛圍。

張婉芬提到，近期吸引眾多遊客朝聖的蘭潭姊妹亭大型裝置藝術「大白熊」，也是春節必拍亮點，可愛療癒的大白熊靜靜坐在湖畔，與整備完成的步道及開闊湖景相互呼應，無論是親子同行、情侶約會或好友出遊，都能輕鬆拍出充滿年味的紀念照片。

春節假期期間，歡迎民眾安排一趟嘉義輕旅行，白天挑戰323階好漢坡或沿著環潭步道悠閒散步，夜晚則感受煥然一新的光環境氛圍，並與大白熊留下新年合影。市府將持續透過環境改善與景點營造，讓蘭潭成為一年四季都適合造訪、日夜皆宜的城市後花園。

更多新聞推薦

● 南投名間建焚化爐反彈聲浪起 許淑華重申不會把垃圾問題留給下一任