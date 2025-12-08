嘉義市街角館成果展 黃敏惠市長：看見城市故事

(記者廖建智嘉義報導)

嘉義市政府文化局（5）日，辦理「2025打開嘉義—嘉義市街角館成果展」記者會，嘉義市長黃敏惠與近六十位橫跨不同世代、致力推動地方發展的品牌代表共襄盛舉。「2025打開嘉義」於十二月正式公開登場！連續三年輔導店家梳理在地故事，轉化為展示陳列與體驗模式，打造近三十間主題街角館，今年更結合小小導覽員，讓孩子從小就參與城市故事講述。



黃敏惠市長表示，嘉義市是一座充滿人文底蘊的城市，從歷史養分中孕育出更多創意與創新，以新舊融合呈現城市風貌。從舊有歷史與人文出發，其中最重要的核心就是「人」。因為重視人才、重視傳承，我們把故事、人文、歷史文化找出來，讓它們重新被看見、被理解、被延續。



黃敏惠市長進一步表示，從早期的二通街角館，到現在擴展至大通，甚至整個區域，每一個街角、每個聚落、每個角落都有故事，今年共有 11 家街角館在大通及二通，希望透過串連人事物，讓更多人以更深度的方式認識嘉義市、走讀嘉義市，感受嘉義人的熱情。



文化局長謝育哲表示，嘉義市有許多歷史悠久、世代傳承的老店家，第二代、三代接班的年輕人既幸福又辛苦，他們擁有家族留下的根基，但上一輩總是難免放心不下。年輕一代在追求努力創新的同時，也深知創新不能忘本。因此希望透過「街角館」計畫，延續傳承的精神。年輕人努力創新，但背後有師傅、有上一代的支持，這就是嘉義市最珍貴的文化力量。從市府、到店家、到各自守護故事的人，我們共同把嘉義的價值延伸出去。



文化局補充，為呼應嘉義市十大旗艦計畫「舊城創新生」藍圖，文化局於112年首度引入「街角館」概念，延伸既有中正路「二通生活圈」基礎，更將補助與推動範圍擴展至整座嘉義市。總策規劃團隊「嘉義異鄉人」以「打開嘉義」為主題，延續「尋畫風景」、「尋藝探奇」、「尋味路徑」三大主軸，盤點區域文化發展脈絡，整合饒富歷史意義的「鎮館之寶」，更首次辦理「街角館小小導覽員」。期待呈現嘉義市「傳承延續」、「當代創新」、「親子共好」之跨世代能量，突破空間藩籬，引動觀光文旅永續效益。



面對傳承多代的百年歷史，各街角館導入當代設計手法，轉化為民眾可親近認識的文化路徑。今年首度加入的「大通」中山路代表店家－「新台灣餅舖」，以手繪插畫呈現店家故事、實體餅模、經典產品。連結經典餅藝文化與品牌演變脈絡，引導民眾品味嘉義百年糕餅香，體認文化底蘊與歷史情感。



適逢嘉義建城321年，街角館店家並提出多種創意響應模式。傳承三代飄香72年的「林聰明沙鍋魚頭」，以「嘉味54321」為主軸，從二通中正路出發，盤整梳理五個世代、六個店的區域故事，向代代相傳、堅持手藝與美味的嘉味家族致敬；「這裡料理工作室」則以《蘇東坡遇上陳澄波》為題，擷取兩位跨時代經典人物故事，為可觀賞品味的文化私廚餐桌。



「2025打開嘉義—嘉義市街角館成果展」，自12月6日至12月21日止。詳細活動訊息，請見嘉義市立博物館官方網站教育資源專區「街角館─打開嘉義（114年）」，或搜尋「打開嘉義街角館」網路社群。