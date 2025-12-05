嘉義市街角館 梳理在地故事轉化展示陳列

2025打開嘉義—嘉義市街角館成果展記者會。

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者郭政隆／嘉義市報導】嘉義市政府文化局自12月6日至12月21日辦理「2025打開嘉義—嘉義市街角館成果展」，連續三年輔導店家梳理在地故事，轉化為展示陳列與體驗模式，打造近三十間主題街角館，今年更結合小小導覽員，讓孩子從小就參與城市故事講述，並12/5日於嘉義市立博物館舉行記者會。

小小導覽員。（圖／記者郭政隆攝，2025.12.5）

文化局於112年首度引入「街角館」概念，延伸既有中正路「二通生活圈」基礎，更將補助與推動範圍擴展至整座嘉義市，總策規劃團隊「嘉義異鄉人」以「打開嘉義」為主題，延續「尋畫風景」、「尋藝探奇」、「尋味路徑」三大主軸，盤點區域文化發展脈絡，整合饒富歷史意義的「鎮館之寶」，更首次辦理「街角館小小導覽員」，期待呈現嘉義市「傳承延續」、「當代創新」、「親子共好」之跨世代能量，突破空間藩籬，引動觀光文旅永續效益，並在面對傳承多代的百年歷史，各街角館導入當代設計手法，轉化為民眾可親近認識的文化路徑。

總策規劃團隊-嘉義異鄉人。（圖／記者郭政隆攝，2025.12.5）

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市是一座充滿人文底蘊的城市，從歷史養分中孕育出更多創意與創新，以新舊融合呈現城市風貌，從舊有歷史與人文出發，其中最重要的核心就是「人」，因為重視人才、重視傳承，我們把故事、人文、歷史文化找出來，讓它們重新被看見、被理解、被延續；從早期的二通街角館，到現在擴展至大通，甚至整個區域，每一個街角、每個聚落、每個角落都有故事，今年共有新台灣餅舖、新華美西裝社、美街藝廊(朝海裱畫店)、木更、起風、堀川茶事、義興嘉釀、洪雅書房、林聰明沙鍋魚頭、這裡料理工作室、精工刻印等 11 家街角館在大通及二通，希望透過串連人事物，讓更多人以更深度的方式認識嘉義市、走讀嘉義市，感受嘉義人的熱情。

嘉義市政府文化局謝育哲局長。（圖／記者郭政隆攝，2025.12.5）

文化局長謝育哲指出，嘉義市有許多歷史悠久、世代傳承的老店家，第二代、三代接班的年輕人既幸福又辛苦，他們擁有家族留下的根基，但上一輩總是難免放心不下，年輕一代在追求努力創新的同時，也深知創新不能忘本，因此希望透過「街角館」計畫，延續傳承的精神，年輕人努力創新，但背後有師傅、有上一代的支持，這就是嘉義市最珍貴的文化力量，從市府、到店家、到各自守護故事的人，我們共同把嘉義的價值延伸出去。