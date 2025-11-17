嘉義市衛生局12/6 「打疫苗顧健康還可抽iPhone」

(記者廖建智嘉義報導)

為守護市民健康，嘉義市政府衛生局將於12月6日(六)上午9-12時在東區體育館(彌陀路381號)、下午2-5時在家樂福博愛店(博愛路二段461號B1用餐區)開設流感及新冠疫苗接種站，東區體育館場次採預約制，即日起開放線上預約(預約網址: https://www.ymhospital.com.tw/nym/ym_influ/ )；家樂福場次採隨到隨打，凡在此2場接種站完成接種疫苗之民眾，可獲得好禮1份(每人限領一份)，請符合接種資格的民眾攜帶健保卡及相關證明文件踴躍前往接種，降低重症與死亡發生風險。



為鼓勵嘉義市市民踴躍接種疫苗，提升城市防禦力，嘉義市政府衛生局推出「打疫苗，抽好禮」活動，祭出iPhone 17手機5支，1,000元超商禮券及500元超商禮券各100個名額，活動以全國性預防接種資訊管理系統(NIIS)符合抽獎資格之疫苗接種清冊(民眾無須報名)，透過電腦隨機抽出得獎名單，抽獎過程全程錄影，得獎名單將公布於嘉義市政府衛生局網站(活動詳情請見宣導單)。



嘉義市衛生局廖育瑋局長說明，設籍嘉義市市民於114年10月1日至114年12月31日期間，在本市醫療院所(含學校及社區接種站)接種公(自)費流感疫苗及新冠疫苗者最多可獲得2次抽獎機會。完成公(自)費流感疫苗接種者，可獲得500元超商禮券1次抽獎機會，共100個名額；若在活動期間，完成公(自)費流感及新冠疫苗接種者，可再獲得1次抽獎機會，頭獎為iPhone 17手機共5名(顏色隨機)，未獲頭獎的民眾可再抽1,000元超商禮券共100名。



嘉義市政府衛生局提醒，自11月12日起已開放Novavax JN.1新冠疫苗給不適合接種mRNA疫苗者接種，滿12歲以上且尚未接種的公費對象可擇莫德納LP.8.1或Novavax JN.1任一廠牌疫苗接種，滿6個月以上至11歲的公費對象，僅可接種莫德納LP.8.1疫苗，2種疫苗均安全有效，接種疫苗後約需2週後才會產生保護力，請符合公費資格民眾儘早接種，保護自己與家人。除透過接種疫苗防範病毒威脅，民眾平時仍應落實正確勤洗手，養成良好個人衛生習慣，以降低病毒傳播風險。有關流感及新冠疫苗合約醫療院所和社區接種站等相關訊息可至衛生局官網/主題專區/疫苗專區(https://gov.tw/kAP)查詢；也歡迎電洽衛生局詢問(05-2338066)。