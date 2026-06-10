嘉義市衛生醫療再奪全國佳績 守護市民健康

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記者黃音文／嘉義報導

嘉義市政府衛生局於114年衛生福利部衛生業務考核表現亮眼，於市務會議中由衛生局長廖育瑋轉呈21項獎項，展現嘉義市持續深耕醫療衛生、推動健康政策的卓越成果。嘉義市長黃敏惠表示，幸福沒有奇蹟，只有辛苦累積，這是市府團隊和所有醫事機構、醫事人員及各醫事相關公會共同努力的成果，感謝市府團隊與所有醫事人員努力，共同守護市民健康。

黃敏惠指出，嘉義市的醫療照護品質與公共衛生服務成果有目共睹，不僅獲中央高度肯定，也深受市民認同。嘉義市於今年中時「施政用心、人民有感」全國縣市施政滿意度調查，以及2026遠見雜誌縣市長施政滿意度調查中，均獲得亮眼成績。其中，「醫療衛生」面向於中國時報調查中連續8年榮獲金獎，今年民調首度新增「高齡友善」面向，嘉義市也一舉奪金。遠見雜誌調查的醫療衛生面向也連續6年榮獲全臺第1，寫下同一縣市在同一面向霸榜最長紀錄。

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衛生局於114年衛生福利部地方衛生機關業務考評榮獲第3組「綜合獎」第1名，締造連續4年蟬聯冠軍佳績。其中「醫政」、「長期照顧」、「心理健康」、「口腔健康」、「衛生教育」、「中醫藥」、「食品藥物」等7項業務榮獲分組第1名，衛生教育業務也獲頒「精進獎」，展現全方位公共衛生治理成果。「保健業務」榮獲5個子項第1名、1個子項第2名及1項優等獎。「防疫業務」則榮獲優等獎，以及流感疫苗接種計畫－長者接種績優獎、傳染病應變整備韌性之星獎、肺炎鏈球菌疫苗接種優等獎及最佳拓展檢驗網絡貢獻獎等多項殊榮，代表嘉義市醫療照護品質與公共衛生實力獲得中央高度肯定。

廖育瑋分享，創新雖然是一條辛苦的路，卻也因此更能放手去做、勇於嘗試。感謝所有市民予以衛生局團隊的突破高度肯定，也在推動創新政策的過程中，累積寶貴經驗。廖育瑋感謝嘉義市民對衛生醫療工作的支持，以及衛生局同仁始終秉持使命感與熱忱，在繁重業務中堅守崗位，共同為守護市民健康而努力。

嘉義市衛生局於114年衛福部衛生業務考核表現亮眼，衛生局長廖育瑋轉呈21項獎項給市長黃敏惠，展現守護全齡市民健康。(嘉義市政府提供)