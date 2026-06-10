嘉義市衛生醫療再奪全國佳績 21項獎項見證守護市民健康

（記者黃信峯／嘉義報導）嘉義市政府衛生局於114年衛生福利部衛生業務考核表現亮眼，昨（9）日於市務會議中由衛生局長廖育瑋轉呈21項獎項，展現嘉義市持續深耕醫療衛生、推動健康政策的卓越成果。嘉義市長黃敏惠表示，幸福沒有奇蹟，只有辛苦累積，這是市府團隊和所有醫事機構、醫事人員及各醫事相關公會共同努力的成果，感謝市府團隊與所有醫事人員努力，共同守護市民健康。

圖/嘉義市政府衛生局於114年衛生福利部衛生業務考核表現亮眼，衛生局長廖育瑋轉呈21項獎項給嘉義市長黃敏惠。記者黃信峯翻攝

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黃敏惠市長指出，嘉義市的醫療照護品質與公共衛生服務成果有目共睹，不僅獲中央高度肯定，也深受市民認同。嘉義市於今年中時「施政用心、人民有感」全國縣市施政滿意度調查，在甫發布的2026遠見雜誌縣市長施政滿意度調查中，均獲得亮眼成績。其中，「醫療衛生」面向於中時調查中連續8年榮獲金獎，今年民調首度新增「高齡友善」面向，嘉義市也一舉奪金。遠見雜誌調查的醫療衛生面向也連續6年榮獲全台第一，寫下同一縣市在同一面向霸榜最長紀錄。

圖/嘉義市政府衛生局於114年衛生福利部衛生業務考核表現亮眼，嘉義市長黃敏惠（右）代表接受衛生局長廖育瑋（左）轉呈21項獎項。記者黃信峯翻攝

衛生局於114年衛生福利部地方衛生機關業務考評榮獲第3組「綜合獎」第一名，締造連續4年蟬聯冠軍佳績。其中「醫政」、「長期照顧」、「心理健康」、「口腔健康」、「衛生教育」、「中醫藥」、「食品藥物」等7項業務榮獲分組第一名，衛生教育業務也獲頒「精進獎」，展現全方位公共衛生治理成果。「保健業務」榮獲5個子項第一名、1個子項第二名及1項優等獎。「防疫業務」則榮獲優等獎，以及流感疫苗接種計畫-長者接種績優獎、傳染病應變整備韌性之星獎、肺炎鏈球菌疫苗接種優等獎及最佳拓展檢驗網絡貢獻獎等多項殊榮，代表嘉義市醫療照護品質與公共衛生實力獲得中央高度肯定。

圖/嘉義市政府衛生局於114年衛生福利部衛生業務考核表現亮眼。記者黃信峯翻攝

衛生局長廖育瑋分享，創新雖然是一條辛苦的路，卻也因此更能放手去做、勇於嘗試。感謝所有市民予以衛生局團隊的突破高度肯定，也在推動創新政策的過程中，累積寶貴經驗。感謝嘉義市民對衛生醫療工作的支持，以及衛生局同仁始終秉持使命感與熱忱，在繁重業務中堅守崗位，共同為守護市民健康而努力。會中轉呈獎項中，包含由社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會頒贈給衛生局「牙醫公益感謝獎」，肯定嘉義市政府衛生局長期關懷弱勢族群，積極推動口腔健康照護的卓越成果，再次證明市府團隊與醫療夥伴共同守護市民健康的努力深獲肯定。

圖/嘉義市政府衛生局於114年衛生福利部衛生業務考核表現亮眼。記者黃信峯翻攝

衛生局今年健康服務全面升級，從預防保健到健康促進，全方位守護市民健康，邀請市民朋友一起把健康顧好、把好禮帶回家。深受市民好評的「嘉義市民整合性健康篩檢」自即日起至10月15日止，凡符合資格的市民朋友可至6大醫院參加篩檢。今年更推出全國首創服務，針對50歲以上市民新增「身體組成分析與握力檢測」，瞭解身體肌肉和脂肪的分布和比例，可及早發現衰弱風險及預防失能。

衛生局企劃科長陳秀玲補充，針對大腸癌或胃癌篩檢陽性者，加碼提供無痛胃鏡及大腸鏡檢查服務。此外，10月15日前至市內醫療院所接受指定6項公費癌症篩檢(子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌、肺癌及胃癌)或成人預防保健任一項檢查，也可參加「在嘉篩檢6+1 嘉馬送好禮」抽獎活動。同時，由社區營養師精心規劃的「嘉有大廚」系列活動「健康飲食三部曲」也正熱烈展開，從外食、逛菜市場到動手烹飪，循序漸進教市民吃出健康。以上活動及「健康贏肌力」系列活動、「口腔檢查抽獎活動」及未來陸續推出的「心理健康月」、「失智防治月」、「家庭照顧月」系列講座課程或其他健康促進活動等相關訊息，可至衛生局官網或嘉市A健康臉書粉絲專頁查詢。

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