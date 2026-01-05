嘉義市表揚普仁獎學子 29位「普仁小太陽」

(記者廖建智嘉義報導)

嘉義市政府重視學生品德與生命教育，「普仁23，以愛傳善」普仁獎今年邁入第23年，嘉義地區共有60位學生獲獎，其中嘉義市計有29位「普仁小太陽」接受表揚；嘉義市立大業實驗國中，連續六年推薦學生參加普仁獎，今年再獲「推動品德教育楷模獎」殊榮、蘭潭國中、林森國小亦獲同一獎項肯定。嘉義市長黃敏惠特別參與頒獎典禮，表揚獲獎學子「以生命影響生命」，展現逆境下的優秀品德，也感謝普仁獎「以愛傳善」，讓更多學子努力的事蹟被看見。



黃敏惠市長表示，「普仁」是靈鷲山的開山和尚--心道法師的別名，心道法師從小在戰火中顛沛流離，沒有機會能夠好好受教育，一直希望能夠幫助那些在艱雖環境中，仍保有良好品德且有心向學的孩子們，故乘持著「尊重、包容、博愛」的精神及生命教育理念，成立「普仁獎學金」，獎勵品德優良並有志向學的學子，每位小太陽都是散播愛的希望種子，也謝謝展現美好品德的孩子們，如同一顆小太陽帶來生命希望。



黃敏惠市長表示，普仁獎邁入第23年，所表揚的普仁小太陽們，讓我們看見孩子在困境中依然選擇向善、向上的力量。品德教育不只是課堂上的學習，更是生活中的實踐。嘉義市將持續透過學校教育與社會資源的整合，陪伴每一位孩子走過成長的關鍵階段，讓善良成為城市最溫暖的力量。



本屆嘉義市有2位學生入圍全國普仁獎，分別為育人國小王龍華同學及北園國小曾奕凱同學。王龍華同學性格樂觀正向，在校期間也學習過跆拳道，並拿過多個獎項。他在放學後主動幫忙家中事務、照顧外公，並憑藉積極的精神獲得普仁獎的殊榮；北園國小的曾奕凱從小由奶奶撫養長大，貼心的他不僅主動分擔家務，下課後也會到母親上班的地方幫忙。以熱心助人的精神獲得普仁獎的表揚。兩位學生皆展現了逆境中仍能堅守良好品德、積極向學，展現自我要求與正向力量。



嘉義市政府民政處指出，「普仁小太陽」多來自不同家庭背景，面對生活挑戰，仍不怨天尤人、不輕言放棄，主動分擔家務、扶持家人，並以善念關懷長輩與同學，充分展現孝道、責任感與生命韌性，是社會正向力量的重要展現。



在學校端推動方面，嘉義市立大業實驗國中連續六年推薦學生參與普仁獎評選，今年再度榮獲「推動品德教育楷模獎」，為該校第二次獲此殊榮，顯示學校在品德教育與生命教育上的長期深耕與具體成效。



嘉義市政府民政處說明，孩子的成長需要家庭、學校與社會共同守護，感謝家長、老師與家訪志工長期投入關懷與陪伴。市府將持續與民間團體攜手合作，讓更多孩子在被理解、被支持的環境中安心成長。」