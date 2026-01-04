嘉義市表揚29位普仁小太陽 逆境向善感動人心

嘉義縣市60位獲獎的普仁小太陽，大家齊聚見證孩子的榮耀與喜悅。(圖／靈鷲山佛教教團提供)

嘉義市政府重視學生品德與生命教育，靈鷲山「普仁23．以愛傳善」普仁獎今年邁入第23年，嘉義地區共有60位學生獲獎，其中嘉義市有29位「普仁小太陽」接受表揚。嘉義市長黃敏惠親自出席頒獎典禮，肯定孩子們在逆境中仍堅守良善、努力向學，以生命影響生命，為社會注入溫暖正向力量。

嘉義市長黃敏惠（中）親臨現場為小太陽加油打氣，鼓勵他們保持初心勇敢追夢。

黃敏惠指出，「普仁」是靈鷲山開山和尚心道法師的別名。心道法師童年歷經戰亂，深刻體會教育的重要，因此秉持「尊重、包容、博愛」精神成立普仁獎學金，鼓勵在艱困環境中仍保有良好品德與向學精神的孩子。她指出，每一位普仁小太陽都是散播愛與希望的種子，讓社會看見善的力量。

黃敏惠也強調，普仁獎邁入第23年，持續見證孩子在困境中選擇向善、向上的堅強力量，品德教育不僅是課堂學習，更是生活實踐，市府將持續整合學校與社會資源，陪伴孩子走過成長關鍵階段，讓善良成為城市最溫暖的底蘊。

嘉義市長黃敏惠（中）親臨現場為小太陽加油打氣，鼓勵他們保持初心勇敢追夢。(圖／嘉市府提供)

此屆嘉義市共有2位學生入圍全國普仁獎，分別為育人國小王龍華同學與北園國小曾奕凱同學。王龍華性格樂觀正向，課餘主動協助家務並照顧外公，展現高度責任感；曾奕凱自幼由奶奶撫養，貼心分擔家務，下課後也會到母親工作場所幫忙，兩人皆以實際行動展現孝道與助人精神，深獲肯定。

嘉義市政府民政處指出，普仁小太陽來自不同家庭背景，面對生活挑戰仍不怨天尤人、不輕言放棄，主動關懷家人與同學，展現孝道、責任感與生命韌性，是社會重要的正向力量。

嘉義縣政府教育處處長李美華(左4)，致贈腳踏車給入圍全國普仁獎的孩子。(圖／靈鷲山佛教教團提供)

在學校端推動方面，嘉義市立大業實驗國中連續六年推薦學生參與普仁獎評選，今年再度榮獲「推動品德教育楷模獎」，為該校第二次獲此殊榮；蘭潭國中與林森國小亦獲同項肯定，顯示嘉義市在品德與生命教育上的長期深耕成果。

民政處表示，孩子的成長需要家庭、學校與社會共同守護，感謝家長、師長與家訪志工長期投入陪伴，市府也將持續攜手民間團體，打造讓孩子安心成長、被理解與支持的友善環境。