嘉義市西區舊集會所轉型桌球館未公安檢查及保險 審計室督促改善

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市西區公所位於嘉雄陸橋下的舊永和里與書院里集會所，2019年起因閒置提供民間團體認養，轉型為桌球館，嘉義市審計室去年查核發現，民團每年認養費僅繳1000元，且逾5年未調整，且未辦理建築物公共安全檢查、商業火險及公共意外責任險等，督促西區公所研謀改善。

嘉市西區公所區長柯國振表示，嘉雄陸橋下的原永和里與書院里集會所建築物老舊，且為活化再利用，提供民間團體認養，推廣桌球運動，已依審計室建議，經與審計室、認養團體協調，增調認養費為每年約2萬元，由公所進行建築物公安檢查，及完成相關公共意外保險。

嘉義市審計室查核，依嘉義市市有財產管理自治條例第16條規定，區公所對經管財產除依法令報廢者外，應注意管理及有效使用。西區公所與民間團體訂有認養契約，每年認養費各1000元，逾5年未調整；另認養場所尚未依規定辦理建築物公共安全檢查與投保商業火險及公共意外責任險，民眾生命、公產安全未獲保障，去年函請西區公所檢討改善。

審計室追蹤改善情形，去年7月起已調增認養費，並要求完成建築物公共安全檢查、商業火險及公共意外責任險，納入新認養契約一併規範，維護公共安全，提升財產活化效益。

