嘉義市要求強化餐館業廚餘管理 落實合法清運防堵鼠害風險

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【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】為維護市容環境整潔及防範病媒鼠孳生，嘉義市政府環境保護局持續加強轄內餐館業廚餘管理宣導，要求業者落實廚餘分類、密閉貯存，且應委託合法清除處理機構妥善清理，以降低環境衛生風險。

餐館業營運過程中，每日產生廚餘及食材邊角料若未妥善管理，易散發異味並吸引鼠類、蟑螂及蒼蠅等病媒生物孳生，不僅影響環境衛生，更可能傳播疾病，對健康造成威脅。

餐館業所產出之廚餘屬事業廢棄物，應依相關法令規定委託合法清除處理機構辦理清運及後續處理，不得任意棄置，亦不得交由未具許可資格業者收運。該局將持續加強稽查，倘有違規情事，將依法處理，以維護市容環境與市民健康。

嘉義市政府環境保護局局長孫意惇呼籲，業者應共同落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」之防治理念，確實執行廚餘分類、密閉貯存及合法清運等管理措施，從源頭減少病媒孳生風險，共同打造整潔、安全且宜居的生活環境。