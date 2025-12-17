嘉義市議員選情升溫 洪斐昭搶在噴水圓環掛賀年看板

洪斐昭擬參選明年嘉義市議員，今天搶先在中央噴水圓環搶先掛出春節賀年的帆布看板。（洪斐昭提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市議員選情加溫，嘉義市商業會理事洪斐昭擬參選第一選區（東區）議員，17日在中央噴水圓環搶先掛出大紅色的春節賀年的帆布看板，噴水圓環近來因320＋1城市博覽會正熱鬧滾滾進行中，本周六國際管樂節踩街嘉年華，人流爆棚，這個賀年看板更廣受矚目。

洪斐昭是嘉義市商業會理事、嘉義和聯境金虎爺會榮譽會長，其父親是已逝「黃昏市仔」幫大哥洪鴻彬，父子在地經營扎根深廣。

地方盛傳他將參選明年東區議員，因他向來低調，並未明確表態，但今天掛出賀年看板，同步在臉書發文跟市民拜早年，形同表態參選。

洪斐昭臉書發文表示，提前跟所有市民朋友拜個早年，嶄新蛻變的嘉義市，只是想跟大家說聲過年好。

「我是在這裡長大的嘉義囡仔 ，也選擇留在這裡，想為咱的嘉義，多做一點事情。路還長，我會慢慢走、認真做。」

