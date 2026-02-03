嘉義市議員選戰藍白按兵不動 綠初選這2人先登記

曾奕豪爭取民進黨提名參選嘉義市議員，3日由曾廷常陪同完成登記。（曾奕豪提供／廖素慧嘉市傳真）

今年底嘉義市議員選舉，民進黨提名作業率先開跑，規畫提名7人，有8人領表，已有爭取連任的黃大祐、新人曾奕豪2人登記；國民黨則將等市長人選底定後再啟動議員提名作業；民眾黨將於2月中旬開展提名作業。

民進黨嘉義市黨部主委黃大祐說，黨內初選登記自2月2日至2月6日，規畫提名7人，西區提4人、東區3人，有8人領表，西區有他自己、林煒軒、曾奕豪、陳品蓁、許明對共5人領表，東區有黃露慧、黃盈智及凌子楚共3人領表，登記人數超過提名人數，將先由執委會討論，協調不成則辦初選。

陳品蓁現任市黨部執委，本屆曾參選議員失利；許明對是前劉厝里長，曾參選本屆議員失利；凌子楚是前議員，本屆議員選舉失利；曾奕豪是新人，日前民眾黨前主席柯文哲陪同張啓楷到嘉義城隍廟參拜，曾奕豪到場舉牌抗議，一炮而紅。

曾奕豪說，他長期擔任立委蔡其昌團隊核心幕僚，近年來返鄉後投入地方公民運動，與一群嘉義青年共同發起「嘉人義起」公民行動平台，去城隍廟抗議，是針對立法院總預算爭議及嘉義地方發展議題，展現新世代的戰鬥力。

曾奕豪3日由民進黨嘉義黨部創黨元老曾廷常陪同完成登記，他說，曾廷常前輩於1970年代即投身政治運動，鼓勵他展現民進黨的行頭精神，勇於抗爭、守護公義，他希望未來能將敢於挑戰不公的精神轉化為具體的政策與質詢。

