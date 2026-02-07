嘉義市議員選戰震撼彈 黃敏惠力挺侄子黃政融參選

嘉義市長黃敏惠今（7）日證實，親侄子黃政融將投入年底嘉義市議員選戰，參選西區議員席次，為地方政治投下震撼彈。黃敏惠表示，侄子從小看她投入公共服務，也想要傳承這份精神，這是年輕人自己的決定，身為民主聖地的嘉義市，她當然支持年輕人參政的機會。

黃敏惠與侄子黃政融同框拜年看板曝光，黃政融也表態將參選嘉義市西區議員。（圖／讀者提供）

黃政融是黃敏惠胞弟黃國昇的兒子，以無黨籍身份參選，同時也是已故省議員黃永欽的長孫，象徵黃家第3代正式跨足政治領域。近日黃政融將掛出與姑姑黃敏惠同框的拜年看板，公開表態參選意願。

廣告 廣告

在學經歷方面，黃政融畢業自澳洲昆士蘭科技大學，並取得日本亞細亞大學經營學碩士學位。雖然過去不曾參選公職，但由於阿公與姑姑長期從事政治工作，他從小耳濡目染，也曾參與輔選活動，對地方公共事務具有一定程度的熟悉度。

嘉義市長黃敏惠。（圖／中天新聞）

黃敏惠談到侄子參選時透露，剛開始黃政融表達參選意願時，家人都感到捨不得，因為這條路相當辛苦，必須真正有心才能走得長遠。她說，家人詢問他是否已做好決定，當他確認後家人就給予支持，黃政融自己也提到從小看到這樣的服務模式，他也想要傳承下去，這是年輕人的決定。

黃敏惠進一步強調，參選當然必須接受選民檢驗，她認為民主聖地的嘉義市，感謝大家讓許多年輕人都有參政機會，這次侄子願意承擔責任，她非常感佩。

嘉義市西區議員應選名額為13席，由於蔡文旭議員病逝，加上蘇澤峰議員因官司纏身傳出將推出新人接棒，至少有2席空間釋出。此外，國民黨議員鄭光宏有意轉戰市長選舉，外界認為此次議員席次可望大洗牌，新人輩出，包括無黨籍陳致愷、民進黨籍曾奕豪等人都在爭取參選機會。

延伸閱讀