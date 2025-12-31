嘉義市跨年卡司堅強！Solar 頌樂、羅志祥粉絲頂寒風排隊

嘉義市政府舉辦的「迎接2026 全嘉藝起來跨年晚會」將於今（31）日晚間5時30分，在嘉義市政府北棟大樓預定地盛大舉辦。更有粉絲專程為了羅志祥、韓國女團MAMAMOO成員Solar頌樂早在28日、29日就到場地排隊。

粉絲提早來排隊 。（圖／中天新聞）

「迎接2026 全嘉藝起來跨年晚會」卡司包含亞洲天王-羅志祥、國民媽媽-林美秀、金曲歌王-許富凱、金曲樂團-脆樂團、糯米糰-馬念先、原子少年-F.F.O、ARKis、療癒系樂團-守夜人、新生代創作歌手-鄒序、清新女聲-莊蕎嫣等。此外，還邀請深具代表嘉義在地力量的台語金曲歌王-廖士賢、嘉義女兒-王彙筑。至於跨年前後的黃金時段，由台語金曲歌王-蕭煌奇以及全台獨家、僅在嘉義開唱的韓國人氣女團 MAMAMOO 成員 Solar 頌樂領銜演出。

台中粉絲為了Solar頌樂提前3天頂著寒風排隊卡位 。（圖／中天新聞）

有台中粉絲為了Solar頌樂提前3天來嘉義頂著寒風排隊卡位，「是我的大本命，所以想要來看她」，被問到會不會累，粉絲表示大家都會互相幫忙，中午出太陽的話就不會這麼冷。另一名粉絲也表示，「頌樂難得來嘉義跨年，不會辛苦！很值得！」

羅志祥粉絲排隊卡位 。（圖／中天新聞）

另外，也有許多粉絲為了羅志祥而來，甚至28日就已來到現場，表示排隊不辛苦，想對羅志祥說：「加油，我們永遠支持你，期待你的表演」。

