嘉義市跨年卡司蕭煌奇羅志祥林美秀許富凱脆樂團ARKiS F.F.O 登場

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】嘉義市2025年底最受矚目的壓軸活動即將登場。嘉義市政府宣布，「迎接2026 全嘉藝起來跨年晚會」將於 12 月 31 日（星期三）下午 5 時 30 分，在嘉義市政府北棟大樓預定地盛大舉辦。首波公布韓星頌樂與金曲歌王蕭煌奇後引發熱烈討論，市府今(1)日再度揭曉卡司：亞洲天王羅志祥、林美秀、許富凱、脆樂團、ARKiS、F.F.O 全數加入嘉義跨年舞台，為市民帶來最具能量的歲末夜。

黃敏惠市長表示，今年從12月12日 320+1 城市博覽會開始一直到12月31日 跨年晚會，我們以「共享、宜居、摩登」為主軸，共創「嘉義+1」的美好總和，一直到跨年的「共好」迎接新年。她誠摯邀請市民與全臺喜愛嘉義的朋友，在跨年夜做伙迎接幸福新年，讓嘉義亮起來，邁向更美好的 2026。

隨著夢幻卡司曝光，跨年舞台全面升級。亞洲天王羅志祥將以震撼開場點燃全場，帶來高張力的跨年夜序幕；金曲歌王許富凱、三金實力影后與金曲入圍歌手林美秀，則以溫暖嗓音陪伴大家迎向嶄新一年、金曲最佳演唱組合Crispy 脆樂團，以清新旋律療癒人心。男子團體 ARKis 與人氣團體 F.F.O 也將帶來熱力舞台，延續選秀世代最受矚目的青春能量。

文化局謝育哲局長表示，今年跨年主題聚焦城市凝聚力與世代共融，卡司除了兼具實力與娛樂性，更強調跨年齡層的參與，後續仍將陸續公布更多表演名單與互動亮點，敬請期待今年的跨年晚會。

更多活動資訊可追蹤官方粉絲專頁「嘉義+1 We Chiayi」，即時掌握最新卡司與現場更新。誠摯歡迎大家共襄盛舉，一同見證嘉義小城市能量於 2025 歲末再次綻放。

圖說：嘉義市跨年卡司羅志祥、林美秀、許富凱、脆樂團、ARKiS、F.F.O 全數加入嘉義跨年舞台，為市民帶來最具能量的歲末夜。（照片：記者劉芳妃翻攝）