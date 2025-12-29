嘉義市跨年晚會卡司全曝光 Solar 頌樂×蕭煌奇×羅志祥 ！作伙迎接2026

娛樂中心／黃韻靜 綜合報導

嘉義市即將迎來年末最受矚目的壓軸盛事「迎接2026全嘉藝起來跨年晚會」，將在 12 月 31 日（星期三）下午 5 時 30 分，於嘉義市政府北棟大樓預定地盛大舉辦。今年晚會由「台灣好青年」蔡昌憲與超人氣 Podcast主持人瑪麗聯手主持，十四組超狂卡司，以跨世代實力藝人組成最強舞台，現場還有超過百攤美食市集、胖卡餐車及在地特色店家，黃敏惠市長邀請大家一起來嘉共享美好總和、迎新年。

今年卡司華麗程度再創新高，有亞洲天王-羅志祥、國民媽媽-林美秀、金曲歌王-許富凱、金曲樂團-脆樂團、糯米糰-馬念先、原子少年-F.F.O、ARKis、療癒系樂團-守夜人、新生代創作歌手-鄒序、清新女聲-莊蕎嫣等。此外、還邀請深具代表嘉義在地力量的台語金曲歌王-廖士賢、嘉義女兒-王彙筑，以音樂展現城市文化自信與人才共榮。跨年前後的黃金時段，由台語金曲歌王-蕭煌奇以及全台獨家、僅在嘉義開唱的韓國人氣女團 MAMAMOO 成員 Solar 頌樂領銜演出，以真摯嗓音與舞台魅力陪伴現場觀眾倒數邁向2026。

市長黃敏惠表示，今年嘉義市在「320+1嘉義市城市博覽會」中展現城市活力與凝聚力；而跨年晚會作為年度壓軸盛會，也將延續整個12月的能量，希望帶給市民朋友一場獨具風格的跨年體驗。邀請大家一同在嘉感受這座城市的生活風格、文化深度與自然人文交織的獨特韻味，共同邁向嶄新的2026年。

文化局局長謝育哲指出，嘉義市自12月12日起一路到12月31日跨年晚會，以一系列亮眼的活動、超強IP及金牌明星陣容，展現嘉義小城市、大能量，讓大家一起見證我們的突破，誠摯歡迎大家一起來嘉跨年。

文化局表示，12月31日當天嘉義市政府北棟大樓預定地及中山路周邊將進行道路管制，請民眾留意交通路況指示，也可多加利用接駁車服務；活動資訊及交通公告將陸續於活動粉絲專頁「嘉義+1 We Chiayi」發布（https://www.facebook.com/WECHIAYI）。

轉播資訊：

網路直播 17:30-00:30

四季線上Youtube頻道

四季線上APP

勇媽阿惠-黃敏惠 市長FB粉絲專頁

「嘉義+1 We Chiayi」 FB粉絲專頁

「嘉義+1 We Chiayi」 Youtube頻道

電視轉播 20:30-00:30

民視台灣台

