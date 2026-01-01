嘉義市跨年晚會 中山路首次封街湧人潮

嘉義市「迎接2026全嘉藝起來跨年晚會」在市府北棟大樓預定地舉行，中山路也首次封街，現場有超過百攤美食市集吸引滿滿人潮／嘉義市府提供





嘉義市「迎接2026全嘉藝起來跨年晚會」昨(31)日晚間，在韓國人氣偶像 Solar 頌樂，精彩熱力演出畫下完美句點。今年晚會在市府北棟大樓預定地盛大登場，14組超狂卡司，跨世代實力藝人組成最強夢幻舞台，中山路也首次封街，現場超過百攤美食市集、胖卡餐車及周邊特色店家等，活動自傍晚起人潮不斷，氣氛熱烈。嘉義市長黃敏惠率市府團隊到場與市民朋友齊聲倒數迎接2026年，留下難忘的跨年回憶，也為嘉義市揭開嶄新篇章。

黃敏惠表示，回顧2025年，嘉義市歷經風災和多項挑戰，但大家團結、努力，從挫折中能夠勇敢站起來，邁向未來、變得更好，令人感動。今年跨年也與往年不通，中山路首次封街並在北棟大樓預定地舉辦跨年晚會，別具意義，相信凝聚眾人力量與期待，邁向嶄新的2026年會是「愛你愛我再+1」（2025再+1）的一年。

黃敏惠也以「馬年行大運、馬到成功、幸福加碼、馬上成功，馬上發財、幸福加碼，加碼6000」等吉祥話，祝福現場與在電視前陪伴守候的民眾，同時感謝所有工作人員的辛勞付出。在全場歡呼聲中，市民朋友熱情倒數，氣氛High到最高點。



