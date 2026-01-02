嘉義市跨年晚會 黃敏惠市長與25萬人迎接2026

(記者廖建智嘉義報導)

「迎接2026全嘉藝起來跨年晚會」(31)日晚間，在韓國人氣偶像 Solar 頌樂，精彩熱力演出畫下完美句點。今年晚會在嘉義市政府北棟大樓預定地盛大登場，吸引超過25萬人次共襄盛舉；十四組超狂卡司，跨世代實力藝人組成最強夢幻舞台，現場有超過百攤美食市集、胖卡餐車及周邊特色店家等，活動自傍晚起人潮不斷，氣氛熱烈。嘉義市長黃敏惠率市府團隊到場與市民朋友齊聲倒數，迎接2026年到來，留下難忘的跨年回憶，也為嘉義市揭開嶄新篇章。





黃敏惠市長表示，2025年即將過去，「2025」的諧音是「愛你愛我」，也象徵對嘉義市滿滿的愛。回顧這一年，嘉義市歷經風災和多項挑戰，但大家團結、努力，從挫折中能夠勇敢站起來，邁向未來、變得更好，令人感動。同時，2025年是「嘉義市建城320＋1年」，嘉義市在今年展現悠久歷史所奠定深厚基礎，讓城市很不一樣、展現獨特人文風貌。今年跨年也與往年不通，中山路首次封街並在北棟大樓預定地舉辦跨年晚會，別具意義，相信凝聚眾人力量與期待，邁向嶄新的2026年會是「愛你愛我再+1」（2025再+1）的一年。



黃敏惠市長在邁向新年時分，與多位歌手齊倒數，在眾人歡呼聲中陪伴市民迎接2026到來。



黃敏惠市長也以「馬年行大運、馬到成功、幸福加碼、馬上成功，馬上發財、幸福加碼，加碼6000」等吉祥話，祝福現場與在電視前陪伴守候的民眾，同時感謝所有工作人員的辛勞付出。在全場歡呼聲中，市民朋友熱情倒數，氣氛High到最高點。



文化局長謝育哲表示，因應「320+1嘉義市城市博覽會」，從籌備到執行，市府同仁、團隊成員與市民都傾注心力，齊心完成這項屬於「咱 嘉義式」任務，相信已成功向國人展現這座城市的美好總和。這一年文化局，不管在各方面也不斷挑戰創新，與在地藝文團隊合作更加緊密，更開啟國內外文化產業的重要連結。期盼在2025年最後一天，用跨年晚會為城市帶來熱情與凝聚力，讓市民留下難忘的城市文化及充滿感動記憶的「320+1年」。



晚會由亞洲天王-羅志祥震撼開場及台語金曲歌王-蕭煌奇與大家一起狂歡到2025最後一刻，還有國民媽媽-林美秀、金曲歌王-許富凱、金曲樂團-脆樂團、糯米糰-馬念先、原子少年-F.F.O、ARKis、療癒系樂團-守夜人、新生代創作歌手-鄒序、清新女聲-莊蕎嫣、台語金曲歌王-廖士賢、嘉義女兒-王彙筑，並由Solar頌樂壓軸演出，現場熱血沸騰。



按往例，跨年晚會皆推出主題影片，今年嘉義市朝向「經濟共榮、社會共創、環境共生」三面向邁進，展現「共好」的施政成果，這次以《共享美好總合》為主題，不論是「在嘉」生活的人，或「來嘉」追夢的旅人，都能在這片土地上，以溫柔而堅定的力量，攜手共享、共榮、共好前行。嘉義市將持續引領城市發展，推進公共建設、文化推廣與生活美學，以具有文化深度、生活風格與自然共存的永續城市為目標。承載百年歷史底蘊與願景，繼續向下一年邁進，不斷+1+1+1，加出嘉義市的美好總和。