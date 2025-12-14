嘉義市身心障礙人士歲末聯歡 黃敏惠表揚身心障礙團體

社團法人嘉義市新世界自立生活協會今天舉行「114年身心障礙人士歲末聯歡活動」／嘉義市府提供





社團法人嘉義市新世界自立生活協會今天(14日)舉行「114年身心障礙人士歲末聯歡活動」，市長黃敏惠到場與各身心障礙福利團體齊聚一堂，並表揚身心障礙者個人照顧服務提供單位及5個身心障礙福利服務培力暨高照顧負荷關懷服務計畫評鑑績效優等及甲等績優單位。

黃敏惠表示，嘉義市目前有11 個身心障礙團體及6 家機構，服務約 1萬6,000位身心障礙朋友，占總人口比率6%，歲末聯歡活動不僅是一場團聚的盛宴，更是展現城市溫暖和包容的重要時刻。

廣告 廣告

黃敏惠強調，市府致力於落實身心障礙者權益公約（CRPD）「公平參與、機會平等、權益保障」的精神，為實踐這份承諾，明(115)年巿府將投入超過9億7千萬元，在既有身心障礙服務基礎上全面升級，擴大支持網絡、優化資訊可近用、加強交通協助、提升各項社區式服務能量，讓照顧更到位、支持更細腻、選擇更多元。



更多新聞推薦

● 不倚賴中國、以嚇阻換和平 吳祥輝提「恐怖平衡」：台灣要有能力把北京炸成火海