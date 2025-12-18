嘉義市邁向320＋1新里程 以新永續淨零治理樹立全國典範 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者郭政隆／嘉義市報導】嘉義市自建城以來，今年正式邁入「320+1」的里程碑，這座以「木都」著稱的城市，兼具深厚歷史底蘊與文化特色，近年以「新永續淨零」作為治理核心，展現邁向永續轉型的堅定決心；嘉義市長黃敏惠表示，市府持續以「小城市，大創新」為精神，在政策設計、制度創新與公民參與上不斷精進，今年更響應全國永續發展浪潮，於1月16日正式施行《嘉義市淨零排放永續管理自治條例》，成為非六都中首個將2050淨零排放納入地方法規的縣市，讓淨零永續理念能夠融入市民日常生活中。

廣告 廣告

嘉義市邁向320＋1新里程 以新永續淨零治理樹立全國典範 - https://www.watchmedia01.com

嘉義市近年永續推動成果榮獲多項外界肯定，不僅在《遠見雜誌》「縣市競爭力調查」與《天下雜誌》「2025縣市首長施政滿意度」中名列前茅，更於《經濟日報》「2025縣市幸福指數調查」以81.2%最高滿意度，奪得「地方政府施政滿意度」全國第一殊榮，並在「縣市幸福指數大調查」中榮獲全台第三肯定，連續六年穩居前段班，施政滿意度更是連續兩年蟬聯冠軍，展現「幸福常勝軍」實力。

嘉義市邁向320＋1新里程 以新永續淨零治理樹立全國典範 - https://www.watchmedia01.com

嘉義市也以堅實的韌性治理與跨域永續作為，第四度奪下《今周刊》2025年「永續城市SDGs大調查」的「永續城市特優獎」。此外，在「2025年台灣永續行動獎」更勇奪1特優、3金、3銀、4銅的亮眼佳績，並獲頒首屆「台灣傑出永續治理首長獎」典範殊榮，充分展現嘉義市在永續治理上的深耕成果。

嘉義市邁向320＋1新里程 以新永續淨零治理樹立全國典範 - https://www.watchmedia01.com

黃敏惠市長更指出，市府團隊持續以市民需求為施政核心，在兼顧經濟、社會與環境發展下，找到平衡的政策著力點，落實「經濟共榮，社會共創，環境共生」的永續理念。她強調，這些榮耀屬於嘉義市民與市府團隊的共同努力，更是嘉義市民信任與支持的珍貴肯定，嘉義市未來將持續以穩健且具包容性的治理模式，實踐永續發展的核心價值，並以堅定的步伐邁向「全齡共享、世代宜居」的永續嘉園。