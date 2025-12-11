嘉義市鐵路高架保健街拓寬要拆屋 市民要求原地原屋保留

嘉義市配合鐵路高架規劃拓寬保健街。(記者王善嬿攝)

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市區鐵路高架化計畫工程進度達54.9%，嘉義市政府配合鐵高專案通盤檢討辦理都市計畫，因應未來輕軌建設及發展需求變更、調整46項計畫內容，其中保健街將拓寬為22.7公尺，陳姓民眾投訴認為，目前已有近9公尺寬道路，卻要強徵民地拓寬、損害其房屋及土地權益，反對變更、要求保留原屋原地。市府都市發展處長許懷群說，未來嘉北車站平面縫合，車流量將增加，因此有道路拓寬需求，都經由都市計畫專業評估規劃。

廣告 廣告

陳姓民眾表示，其房地位於保健街西側，緊鄰嘉義基督教醫院，數年前名下承租土地約21坪自建房屋，因嘉基購地，導致他房屋被拆，如今市府規劃徵收民地拓寬道路，懷疑是因應財團需求規劃。

陳姓民眾主張，保健街西側已有近9公尺寬道路，自己的房地正好位於道路轉角，不影響里民出入交通，堅決反對變更。

許懷群回應，保健街拓寬與任何單一個人、團體都無關，也不會因為個人或團體去判斷，都依法行政、依照廣大公共利益去規劃執行。此變更都市計畫案還在草案階段，公開展覽期間即日起至12月23日，今下午2點在嘉義市文化局舉辦最後一場說明會，民眾可提書面意見，作為變更都市計畫參考，後續再送到嘉義市都市計畫委員會審議。

市府都發處表示，此次辦理「變更嘉義市都市計畫主要計畫(配合嘉義市區鐵路高架化計畫專案通盤檢討)案」、「變更嘉義市都市計畫細部計畫(配合嘉義市區鐵路高架化計畫專案通盤檢討)案」兩案，是以長約7.9 公里的鐵路高架化廊帶為主軸，並擴及鐵路兩側800公尺廊帶，過去兩側受鐵路阻隔，鐵路高架化後打開並騰空地面空間，規劃打造充滿綠蔭的涼適廊帶，結合順暢步行、自行車路網。

其中嘉北車站規劃為一處1.59 公頃整體開發地區，提供通勤與醫療產業所需的商業服務，此次變更包含保健街北側未開闢公兒，拓寬為22.7公尺，配合高架化工程橋墩基礎；保健街北側住宅區與公兒變更為商業區，並回饋提供廣場用地；嘉北車站至世賢路及忠孝二街至世賢路的路權範圍外鐵路用地，變更為公園道用地等。

配合鐵路高架化，嘉義市都市計畫變更將開發嘉北車站區。(記者王善嬿攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

宜蘭太平山黃喉貂追捕體型大5倍山羌 獵殺場面超震撼

15縣市強風特報！下半天北部恐轉雨 西部溫差逾10度

旅日正妹曬帶小電鍋「在飯店開煮」 全網炎上︰丟臉丟到國外！

跟著《大濛》遊台南 崇德市場吃燒餅、看成大老樹一路玩到百年餅舖

