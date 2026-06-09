嘉義市長獎暨議長獎頒獎典禮 411位優秀學子獲表揚

（記者黃信峯／嘉義報導）嘉義市114學年度國民中小學應屆畢業生市長獎暨議長獎頒獎典禮，今(9)日上午隆重登場，由嘉義市長黃敏惠與陳姿妏議長共同為207位市長獎與204位議長獎獲獎學子頒獎，對在學業與品德領域展現卓越表現的得獎學生給予深切肯定，並攜手為諸羅學子送上最誠摯的期勉與祝福。

圖/嘉義市114學年度市長獎暨議長獎頒獎典禮，市長黃敏惠與陳姿妏議長共同為獲獎學子頒獎。記者黃信峯翻攝

黃敏惠市長首先對獲獎同學表達由衷的恭喜，強調在座每位孩子能夠脫穎而出奪得殊榮，充分展現了他們在校期間堅持不懈、力學篤行的卓越成果。嘉義市以「教育新世代」為市政核心方針，堅信教育是永續治理的起點與根基，我們從諸羅的歷史脈絡中尋找力量，也從創新的實踐中探索可能。這幾年，嘉義市在全國施政評比中屢創佳績：五星市長四連霸，教育品質連續7年榮獲金獎，這些榮譽是我們共同的驕傲，更證明了只要有目標、有行動力，小城市也能展現大能量！

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圖/嘉義市114學年度市長獎暨議長獎頒獎典禮，市長黃敏惠與陳姿妏議長共同為獲獎學子頒獎。記者黃信峯翻攝

黃敏惠市長表示，教育是城市發展最重要的根基。她以臺灣經濟發展歷程為例指出，從早年仰賴外銷賺取外匯，到今日在全球AI產業鏈中占有關鍵且不可取代的地位，都充分展現教育與人才培育的力量。黃敏惠也感謝嘉義市議會長期支持教育政策，與市府團隊共同秉持重視教育的理念，持續將教育預算維持在市政建設的重要優先項目。她強調，人才決定未來，市府將持續深耕教育、投資人才，為嘉義市打造永續發展的堅實基礎。

圖/嘉義市114學年度市長獎暨議長獎頒獎典禮，市長黃敏惠與陳姿妏議長共同為獲獎學子頒獎。記者黃信峯翻攝

教育處長郭添財表示，為勉勵即將邁向新征途的畢業生，市府特別準備了兩本充滿生命智慧的書籍作為畢業禮物，國小學生獲贈《男孩、鼴鼠、狐狸與馬》，引導學生重新定義勇敢，學會「求助」並非示弱，而是珍視自我、主動連結的強大力量，並提醒孩子唯一的比較對象是過去的自己。國中學生則獲贈《凡有生命的一切，都很美麗》，鼓勵學生從科學觀察中涵養人文關懷，理解自然界「利他共存」的智慧，建立「因為理解，所以愛」的宏觀視角。

今年典禮主題為「桃城築夢，學子搏風翔萬里；諸羅德風，恩師化雨育嘉才」。主題核心聚焦於「理想與傳承」，象徵嘉義市這片深具文化底蘊的土地，是學子們夢想的起點。黃市長期許每一位從桃城出發的孩子，都能具備大鵬展翅的氣魄，帶著桃城的土地養分，在未來面對挑戰時勇於「搏風」前行，飛向屬於自己的萬里前程。

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