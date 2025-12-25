嘉義市長藍白合進度受矚 鄭麗文：待黨內人選定案

外界關注藍白合進度，國民黨主席鄭麗文今（25日）表示，等到國民黨人選確定，就會進到藍白共提機制。（資料畫面）

備戰2026嘉義市長選舉，民眾黨昨（24日）正式徵召立委張啟楷參選。張啟楷表示，期盼藍白陣營能在農曆年前共推最強人選。對此，國民黨主席鄭麗文今（25日）表示，黨內正在進行協調，待人選確定後將進入藍白共提機制，一切皆按時程推動。

2026嘉義市長選戰提前開跑，民進黨與民眾黨已分別確定由立委王美惠、張啟楷披掛上陣。相較綠白，國民黨人選仍懸而未決，雖心臟科名醫翁壽良、議員鄭光宏及陳家平等人皆表態爭取提名，但因藍白合進度遲滯，不僅讓支持者感到焦慮，也令有意角逐者難以施展。

國民黨和民眾黨今（25日）連袂召開記者會，宣布推動台灣未來帳戶法案。不過，除了政策合作，外界也高度關注藍白在2026選戰的整合進度。媒體詢及，張啟楷日前指出，只要藍白成功整合推出最強人選，就有高度勝選機會，期盼能在農曆年前完成整合。

對此，鄭麗文表示，國民黨一直有既定的時程，目前還沒有確定的時間點，現階段兩黨皆各自按程序進行，現在是國民黨內協調的進程，等到國民黨人選確定，就會進到藍白共提機制，一切都按照時程推動。





