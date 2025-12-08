嘉義市長藍白合？民眾黨將徵召「他」出戰

▲嘉義市長藍白合？民眾黨將派張啓楷出戰，最快12月底前徵召。（圖／台灣民眾黨彰化縣黨部提供，2025.08.21）

[NOWnews今日新聞] 2026九合一縣市長選舉，各黨派摩拳擦掌，人選怎麼佈局，各界都在關注！民眾黨今（8）日證實，啟動嘉義市長的提名作業，最快將在12月底前，提名現任不分區立委張啓楷參選。不過，黨主席黃國昌同時強調，此舉也是民眾黨對藍白整合釋出的重要訊號。

民眾黨主席黃國昌提到，將在適當時候正式完成對張啓楷的徵召程序，強調「對於台灣民眾黨而言，張啓楷就是最好選擇的選擇、最強的團隊」。外界關注藍白整合問題，黃國昌劃清兩條路線，若國民黨在嘉義市沒有推人，則由張啓楷代表在野黨競逐市長；若國民黨有意推人，將進一步討論下個階段，秉持最大的誠意與國民黨共同協調出最強候選人。

廣告 廣告

張啓楷本人對於黨中央的規劃表示，民眾黨的徵召作業「按部就班、高潮迭起」。他透露，這段時間有許多鄉親催促，自己非常想返鄉服務，因此將義無反顧地往前衝，他進一步指出，提名時間原則上將落在12月底前完成，相信這是藍白整合的重要一步。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

藍白粉酸台灣民主是笑話！中國人「神補一刀」原PO秒閉嘴

民進黨高雄市長初選！柯志恩：這兩人競爭激烈 綠營怕1狀況發生

北市議員第一高票是誰？李明賢預言：不是高嘉瑜就是她