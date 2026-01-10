嘉義市長藍選將翁壽良服務處開張 醫護團隊進「煮」促另類「藍白合」

表態參選嘉義市長的翁壽良醫師（左）與醫護團隊在競選服務處，跟支持者分享美食。（廖素慧攝）

表態參選嘉義市長的翁壽良醫師（左二）服務處開張，各方支持者到訪。（廖素慧攝）

嘉義市長選戰加溫，國民黨與民眾黨「藍白合」還懸著，但率先表態參選的國民黨選將翁壽良醫師已成立服務處，10日有其醫護團隊人員現煮美味小吃，各方親友、里長、小草紛紛到場，有如另類藍白合開周末歡樂趴。

翁壽良服務處於1月1日元旦成立，今（10）日下午2點半至6點開張，其多年同事的醫護團隊進駐，現做關東煮、粽子、蛋黃酥等美味小吃，分享在場親友，寒冷天裡喝溫熱的湯，暖胃溫心。

翁壽良說，他先後任職聖馬爾定醫院、陽明醫院心內科，團隊長期一起服務病患，培養出好感情，同事們來服務處熱心幫忙，讓服務處熱鬧又溫馨，11日上午9點至11點半繼續開門，歡迎大家來坐坐。

廣告 廣告

翁壽良曾參選立委拿到1萬2000多票，柯文哲競選總統時擔任其嘉義競選總部主委，與民眾黨小草持續有交流，民國113年2月加入國民黨，積極參與藍營相關活動，當年底即率先掛看板表態參選今年嘉義市長選舉。

國民黨、民眾黨皆稱嘉義市長選舉「藍白合」共推最強人選，目前民眾黨提名張●（「啟」的口在下面）楷已起跑，國民黨選將還難產，翁壽良則是最積極表現參選決心。

嘉義市長選戰加溫，國民黨與民眾黨「藍白合」還懸著，但率先表態參選的國民黨選將翁壽良醫師已成立服務處，10日有其醫護團隊人員現煮美味小吃，各方親友、里長、小草紛紛到場，有如另類藍白合開周末歡樂趴。

【看原文連結】