嘉義市長選戰加溫 藍白綠「看板大戰」先開打

民進黨提名市長參選人立法委員王美惠近日掛出拜年看板。（王美惠提供）

國民黨籍翁壽良醫師在中央噴水圓環掛「創新．永續．新嘉義」紅心看板。（翁壽良提供）

民眾黨提名參選市長的張啓楷掛上「永續．幸福嘉義市」看板。（廖素慧攝）

嘉義市長選戰加溫，雖然國民黨選將尚未正式產生，「藍白合」也陷入膠著，但藍綠白街頭看板戰先開打，藍營翁壽良掛出「創新．永續．新嘉義」看板，民眾黨提名參選市長的張啓楷也掛上「永續．幸福嘉義市」看板，民進黨提名的立委王美惠近日也高掛看板拜年。

王美惠近來陸續在街頭掛出馬年賀新春的紅色看板，正式署名「民進黨市長參選人立法委員王美惠」，顯得氣勢如虹，王美惠立委服務處表示，連日來看板陸續已掛20多塊，主要是迎新年向鄉親拜年。

國民黨籍翁壽良醫師則早於2年前就高掛看板表露參選意向，並藉此打知名度，已陸續更換過小巨蛋、文化公園地下停車場等政見看板，新一波「創新．永續．新嘉義」的紅心看板已遍掛街頭至少20、30塊。

張啓楷也在街頭掛上「永續．幸福嘉義市」看板，雖然「藍白合」目前進度混沌不明，但翁壽良、張啓楷掛的看板標語，都頗有與市長黃敏惠「永續．幸福嘉義」的施政核心理念相呼應的意味，這一點顯得「藍白合」趨於一致。

除了市長選戰加溫，看板戰先開打，市議員選舉的看板戰也開戰了，現任議員國民黨鄭光宏、陳家平、黃思婷、民進黨黃大祐、林煒軒、黃盈智、無黨籍王浩都紛紛掛看板賀年，新人洪斐昭的賀歲看板於去年12月間已高掛起來。

