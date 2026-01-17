嘉義市長選戰升溫 藍白定調合作迎戰民進黨立委王美惠

南部中心／鄭榮文、劉尹淳 嘉義報導

嘉義市長選戰升溫，藍白定調合作推出人選，來迎戰民進黨的資深立委王美惠，為了拉抬張啓楷聲勢，創黨主席柯文哲以及現任主席黃國昌，17日特別南下陪同掃街，期盼獲得嘉義市鄉親最大的支持。

隨著嘉義市長選戰升溫，民眾黨兩顆太陽柯文哲、黃國昌傾全黨之力，南下為張啓楷輔選。（圖／民視新聞）

民眾黨創黨主席柯文哲，以及黨主席黃國昌，黨內兩顆太陽站上宣傳車，17號南下嘉義市，帶著爭取嘉義市長寶座的立委張啓楷，進行車掃行程，沿途獲得民眾熱烈回應。不只如此，柯文哲也陪同張啓楷，到嘉義市西區的北興市場掃街，緊握每一雙選民的手，希望爭取更多民眾支持。

民眾黨立委張啓楷把握掃街行程，向選民報告自己的參選理念。（圖／民視新聞）

民眾看到柯文哲，開心拿出手機合照，接著兩人又轉往嘉義鵬思宮參拜，祈求神明保佑。民眾黨創黨主席柯文哲表示，嘉義給台灣民眾黨一個機會，給張啓楷一個機會，其實這也是給嘉義自己一個的機會，這是嘉義改變的時刻，希望大家給嘉義一個改變的機會，其實這也是給嘉義自己一個的機會，這是嘉義改變的時刻，希望大家給嘉義一個改變的機會。民眾黨黨主席黃國昌表示，在競爭市長的對手彼此之間，在立法院的表現更是天差地別，我相信民主的聖地嘉義人，有智慧的嘉義人，一定會做出最好最棒的選擇。隨著嘉義市長選戰升溫，黨內兩顆太陽傾全黨之力，南下為張啓楷輔選，張啓楷也在會中，向選民報告自己的參選理念。民眾黨立委張啓楷表示，我們希望可以舉辦整個市政的，不管是辯論或者是說明，請王美惠跟所有有參選的人，我們共同來討論，然後學童營養午餐要不要免費，我已經很清楚的表示說要免費。2026嘉義市長一戰，藍白早已定調合作推出人選，除了民眾黨的張啓楷外，國民黨兩位選將翁壽良、鄭光宏也在爭取出線，至於民進黨確定推出資深立委王美惠參戰，要爭取下一任市長寶座。

