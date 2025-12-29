嘉義市長選戰藍白合有譜？ 張啓楷：最晚春節前藍白合

嘉義縣 / 綜合報導

「嘉義馬拉松-國際管樂公益路跑」活動昨(28)日登場，剛獲得民眾黨徵召，參選嘉義市長的立委張啓楷，與國民黨籍嘉義市議員陳家平都出席活動，並肩高喊加油，宣示藍白合是必然，最晚農曆年前完成整合；而在嘉義縣的部分，民進黨內初選由立委蔡易餘與縣議員黃榮利對決，國民黨先前則是拋出「在野大聯盟」共推人選，只是面對艱困選區，選將至今仍是難產。

嘉義馬拉松國際管樂公益路跑活動，28日登場，剛獲民眾黨徵召，參選嘉義市長的立委張啓楷，出席活動，與國民黨市議員陳家平，並肩高喊加油。嘉義市議員(國)陳家平VS.立委(眾)張啓楷說：「一起努力，加油。」

兩人展現友好氛圍，喊話藍白合確定有譜。立委(眾)張啓楷VS.嘉義市議員(國)陳家平說：「國民黨協調出人選之後，(是)，一起坐下來，推出一組最強，能夠贏得勝選的人。」立委(眾)張啓楷說：「再晚再晚，不要拖過過年。」

嘉義市長選舉，不走三腳督戰況，藍白宣示攜手迎戰，而在嘉義縣戰況。立委(民)吳沛憶說：「這一次嘉義縣長，我們支持年輕世代的蔡易餘，因為他是年輕世代的代表。」立委(民)黃捷說：「請唯一支持，蔡易餘。」

年輕世代合體拍片相挺，助力蔡易餘，搶攻青年族群選票，力拚出線，同黨競爭對手縣議員黃榮利，也是馬不停蹄。嘉義縣議員(民)黃榮利說：「信賴榮利，幸福咱嘉義，第一場的親子活動，要開始了，有小朋友最喜歡玩的氣墊床，爆米花。

舉辦親子活動，打出親民牌搶攻親子選票，尋求選民支持，面對綠營長期執政的嘉義縣，對藍軍來說是艱困選區，國民黨選將至今難產，縣黨部主委王育敏，先前拋出「在野大聯盟」共推人選，藍白戰隊如何整合，民進黨又是誰能出線？都將牽動後續選情發展。

