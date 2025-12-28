嘉義市長選戰藍白合有譜？張啓楷：藍白一定會合

張啓楷今天清晨參加嘉義市的一場馬拉松路跑活動。（廖素慧攝）

張啓楷與市議員陳家平今天清晨參加嘉義市的一場馬拉松路跑活動，都說藍白合共推最強人選。（廖素慧攝）

張啓楷與多位市議員今天清晨參加嘉義市的一場馬拉松路跑活動。（廖素慧攝）

張啓楷與多位市議員今天清晨為嘉義市的一場馬拉松路跑鳴槍。（廖素慧攝）

明年嘉義市長選戰，國民黨人選難產，民眾黨已提名立委張啓楷，兩黨定調「藍白合」共推最強人選，張啓楷今天說，國民黨內部已開始整合，如果沒有人選或願意禮讓，他應該會代表藍白參選，藍白合完成的時間最好是明年1月15日，越快越好，最晚農曆春節前。

張啓楷今天清晨為嘉義市一場馬拉松賽鳴槍起跑，他受訪時說，「藍白合」是一定要做的，因為它關係不只是明年選舉，還影響到2028年這個藍白能不能贏得執政權，等於是明年的選舉跟後年是有連動的，最近媒體報導，國民黨釋出了善意，在新竹已經明確說會禮讓給高虹安市長，第二個就是嘉義市。

張啓楷還說，國民黨會先內部整合，透過內參式民調，如果沒有人選，或者願意禮讓的話，可能很快的時間內，就應該由他代表藍白參加這次的市長選舉。

藍白兩邊都已經釋出很大的善意跟誠意，民眾黨也明確表達，國民黨內部可以先協調，他們前天已經開始到宜蘭協調黨內的兩位參選人，應該很快也會把嘉義市鄭光宏、陳家平兩位優秀議員以及翁壽良醫師先協調，看看他們的參選意願到底有多強，應該是一個人會代表國民黨，然後再跟張啓楷進行協調或者民調。

張啓楷又說，還有一個可能性，就是國民黨內參式民調以後，覺得張啓楷勝算比較大，那就由他來代表，這也是一種方式。

張啓楷強調，藍白是一定要是合作的，只能有一個人，這個人一定是最高、最強，能夠贏得勝選的人，還有就是跟時間賽跑，他認為最好的整合完成的時間應該是明年1月15日，越快越好，最晚春節前。

藍白合共推一個選將還關係到議員、里長選舉的「母雞帶小雞」效應，張啓楷說，為了展現藍白合誠意和善意，民眾黨在嘉義市東、西區只各提名一位市議員參選人。

國民黨市議員陳家平則說，對「藍白合」樂觀其成，黨中央推動藍白合作，我們會好好談，做最好的決定，選出最好的選手，希望守住嘉義市這片江山，延續黃敏惠市長打造幸福城市的好政績。

