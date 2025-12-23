嘉義市長選戰開打！民眾黨拍板徵召張啓楷 向藍營喊話再協調

民眾黨徵召現任立委張啓楷（圖）投入嘉義市長選戰。（鏡報李智為）

各黨積極布局2026地方選舉，民眾黨嘉義市長人選也拍板在即。民眾黨副祕書長許甫23日透露，若無意外，將於24日正式徵召現任立委張啓楷投入嘉義市長選戰，並強調民眾黨會依自身步調先推人選，同時向國民黨喊話，後續若藍營有人選，雙方仍可再行協調。

許甫今（23日）在節目《千秋萬事》中指出，徵召張啓楷的模式，與日前提名前立委陳琬惠參選宜蘭縣長相同，民眾黨會先提出自己的人選，爭取選民支持，藍白之間的合作與協調機制仍會持續運作。他也重申，民眾黨並非拒絕協調，而是希望在提出人選後，再視情況與其他政黨討論整合空間。

為何先提名 再談協調？

許甫表示，民眾黨目前策略就是「先走自己的路」，透過明確人選讓選民了解民眾黨的主張與布局，若國民黨後續也提出嘉義市長人選，雙方再來協調，是否整合仍有討論空間。

除了嘉義市長選戰布局，民眾黨內也同步啟動備戰機制。許甫透露，依照黨內規定，副主任以上層級的黨務主管，若有意投入2026選舉，必須在今年12月24日前辭去現職，才能取得登記資格，確保黨內競爭公平。因此，包括他本人在內，多名一級主管將於24日「集體請辭」。

接下來提名怎麼走？

許甫說，24日將公布開放登記的選區，並非現任者就享有優先權，他也會依規定完成登記。若無其他競爭者，提名程序可望順利完成；若出現競爭，則會進入協調，甚至比民調決定人選。

目前2026嘉義市長選舉，民進黨已確定由立委王美惠出戰，民眾黨則即將正式徵召張啓楷，藍營人選尚未明朗。

