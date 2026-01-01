嘉義市長選戰 藍白合現隱憂

下屆嘉義市長選舉，民眾黨提名張啓楷（右），他與市議員陳家平（左）皆稱樂見「藍白合」共推最強人選。（廖素慧攝）

今年嘉義市長選戰，國民黨、民眾黨都喊「藍白合」，但藍軍選將難產，倒是白營張啓楷「捨我其誰」的態度，急拋「今年農曆春節前」是最好時機，藍軍翁壽良則堅定走自己的路，這場戰局會不會「三腳督」有懸念。

民眾黨已提名立委張啓楷，並強調藍白兩黨已定調嘉義市「藍白合」共推最強人選，不會「三腳督」。張啓楷還說，如果國民黨內部整合沒有人選或願意禮讓，他就會代表藍白參選，藍白合完成時間越快越好，最好是今年1月15日，最晚農曆春節前。

國民黨雖然潛在選將市議員鄭光宏、陳家平及醫師翁壽良至今未正式公開表態，但勤跑基層、深耕社團、服務選民、尋求支持、掛看板宣傳，樣樣都來，對推動「藍白合」的意見也紛歧。

陳家平說，若黨徵召他，他義無反顧參選，對黨中央推動「藍白合」樂觀其成，「我們會好好談，選出最好的選手」，希望守住嘉義市，延續市長黃敏惠的好政績。

被點名參選呼聲高的鄭光宏則認為，「藍白合」還是要循公平公開透明的機制產生最強人選，他主張黨內先「全民調」產生人選，藍白兩黨的人選再做民調產生最強人選，讓選將及基層黨員能更理解「藍白合」的利基，「藍白合」也能更扎實。

最早積極部署的翁壽良則堅定地說，街頭廣告看板掛的位置已預定至今年底，還更換好幾波看板，今年元旦還成立服務處，參選的態度夠明顯了！

藍白選將各有主見，未來「藍白合」會否變成「三腳督」，有資深黨員認為不無可能，但會瓜分到藍或綠的選票還待觀察。