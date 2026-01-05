嘉義市長選戰「藍白合」新進度？ 陳家平宣布退出國民黨初選

國民黨嘉義市議員陳家平今天宣布退出黨內初選。(圖／記者陳致愷翻攝)





嘉義市年底市長選戰，民進黨去(114)年10月提名立委王美惠，民眾黨12月宣布徵召立委張啓楷，惟國民黨至今仍未有明確人選。曾表示有意願參選的嘉義市議員陳家平今天突發聲明，宣布將退出國民黨初選，並表示未來會全力支持出現候選人，共同爭取最後勝利。

陳家平聲明稿表示，針對即將到來的嘉義市市長選舉，正式宣布退出此次初選競爭。他強調面對城市發展的關鍵時刻，個人的志向應讓位於整體的團結，未來將全力支持出線候選人參選，他一定會站在最前線，與所有同志並肩作戰，共同爭取最後勝利。

「參選是為了服務，退出是為了成全。」陳家平表示，個人的勝負並不重要，重要的是我們能否贏回嘉義市的進步與光榮。退選後將不會缺席未來的選戰輔選工作，也會把這段時間彙整的核心政策，如交通改革、青年住宅、民生經濟、國際教育等議題，無私地提供給出線候選人參考，並動員所有競選團隊與後援會力量，轉化為支持出線候選人的最強後盾。

陳家平最後特別感謝一路栽培他的先進們，也向這段期間給予支持的朋友夥伴與市民致謝，對大家的每一份鼓勵都銘感五內。雖然他的名字不會出現在嘉義市長選票上，但對這座城市的熱情絕不改變。請大家將對他的支持，轉化為對出線候選人的力量，在年底一起贏下這場勝利。

