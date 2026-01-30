嘉義市長選戰「藍白合」膠著 翁壽良掛新看板與黃敏惠相呼應

國民黨籍翁壽良醫師在中央噴水圓環掛「創新．永續．新嘉義」紅心看板。（翁壽良提供）

嘉義市長選戰，國民黨選將仍未產生，「藍白合」陷入膠著，但民眾黨提名立委張啓楷、民進黨提名立委王美惠已起跑，國民黨籍翁壽良醫師不願輸在起跑點，早於2年前已高掛看板表態參選，近日更掛出「創新．永續．新嘉義」紅心看板，頗有與市長黃敏惠「永續．幸福嘉義」的施政核心理念相呼應的意味。

翁壽良說，他是土生土長「嘉義的土雞仔」，滿腔熱血想為家鄉打拚，當醫生服務無數病患，為擴大服務地方鄉親，要更勇往直前，從民國113年7月掛首波看板，近日繼續掛出新看板，累計目前已掛了26面看板，就是想讓鄉親看到他想為更多人服務的決心。

至於國民黨內初選、「藍白合」，翁壽良說，就依黨中央的提名機制、整合進度走，他在市政府附近成立的競選服務處已租至今年底。

翁壽良是高雄醫學院畢業，是心臟內科醫師，曾任職天主教聖馬爾定醫院，目前任職陽明醫院，他與黃敏惠市長家族是世交，曾參選立委失利，也曾擔任柯文哲競選總統的嘉義競選總部主委，在在顯示他有從政的企圖心。

翁壽良從前年即率先掛出街頭大型看板，打知名度、提出小巨蛋、文化公園地下停車場等政見訴求，新一波的紅心看板「創新．永續．新嘉義」標語，與市長黃敏惠掛在中央噴水圓環的「永續」、「幸福嘉義」宣導看板，似有相呼應的意味。

