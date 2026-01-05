嘉義市長選舉藍軍3人角逐 黑馬陳家平先宣布退出

2026年嘉義市長選舉，國民黨傳出3人相爭，以致人選遲未敲定。被藍營地方視為黑馬的市議員陳家平今（5日）突發聲明，正式宣布退出黨內初選競爭，強調他的名字不會出現在嘉義市長選票上，同時期待自己的決定能讓黨中央加速藍白合。

嘉義市議員陳家平。（翻攝自陳家平臉書）

有關2026嘉義市長選舉的人選方面，民進黨確定由立委王美惠出戰，民眾黨則徵召張啓楷，且創黨主席柯文哲擔任張的競選總幹事，綠白人選都是強棒，且各有超級助選員助陣，給藍軍形成不小的壓力。

國民黨方面，陳家平退出黨內初選後，目前尚有市議員鄭光宏、醫師翁壽良兩人競逐。黨中央將循前例，先協調、協調不成再初選，人選敲定後再進一步與民眾黨進行協調，尋求共推一人的可能性。

陳家平聲明稿指出， 面對城市發展的關鍵時刻，其個人志向應讓位於整體的團結，未來將全力支持出線候選人參選，他必會站在最前線，與所有同志並肩作戰，共同爭取最後勝利，也請大家將對他的支持，轉化為對出線候選人的力量，年底一起贏下這場勝利！

民眾黨徵召立委張啓楷參選嘉義市長選舉，創黨主席柯文哲將跨刀助陣，擔任其競選總幹事。（翻攝自柯文哲臉書）

陳家平說，自宣布投入嘉義市市長選舉以來，每日在東西區大街小巷穿梭，深深感受到市民朋友對於改變的渴望。然而，經過審慎評估與黨內溝通，認為目前的局勢更需要力量的整合而非內耗。

陳家平強調，參選是為了服務，退出是為了成全，表示個人勝負並不重要，重要的是能否贏回嘉義市的進步與光榮，在這個時刻，「我們沒有分裂的本錢。」

陳家平承諾，退選後將不會缺席未來的選戰輔選工作。也會把這段時間彙整的核心政策，如交通改革、青年住宅、民生經濟、國際教育等議題，無私地提供給出線候選人參考，並動員所有競選團隊與後援會力量，轉化為支持出線候選人的最強後盾。

最後，陳家平特別感謝一路栽培他的先進們，也向這段期間給予支持的朋友夥伴與市民致謝，大家的每一份鼓勵，他都銘感五內，雖然他的名字不會出現在嘉義市市長選票上，但他對這座城市的熱情絕不改變。請大家將對他的支持，轉化為對出線候選人的力量。

民進黨立委王美惠代表投入嘉義市長選舉，也有賴清德總統相助。（翻攝自王美惠臉書）

