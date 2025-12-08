嘉義市長選舉「藍白合」有望？張啓楷自曝12月底前獲徵召

民眾黨團副總召張啓楷。 圖：周煊惠 / 攝

佈局2026九合一選舉，民眾黨日前徵召前立委陳琬惠出戰宜蘭縣長，外界也關注有意參選嘉義市長的民眾黨立委張啓楷是否會獲得徵召，而在嘉義市長一局，藍白合該怎麼進行？民眾黨主席黃國昌今（8日）稱，會在適當時完成徵召，若國民黨要推人就進一步討論如何用最好方式選出最強團隊；而張啓楷則自曝，時間點應在12月底前。

民眾黨團上午召開「台灣民主慘遭賴清德沒收」記者會，黃國昌、副總召張啓楷、前立委陳琬惠、成功大學法律學系教授許忠信及黨團主任陳智菡等人出席。

有媒體提問，今天民眾黨不分區名單第16位的備位立委、學者許忠信也出席記者會，是否為未來黨團活動提前見習？黃國昌說，身為成大法律系的許忠信熟稔國會運作，且備位立委本來就有在參與黨團各項事務，不必太多過度解讀。

另媒體關注在嘉義市長選舉的「藍白合」整合進度，黃國昌表示，民眾黨有自己的節奏，要跟國民黨進行任何協調前，黨內程序須完備，就像之前徵召陳琬惠一樣，代表是民眾黨認證的最強候選人。

黃國昌指出，民眾黨會保持最大誠意跟善意，就像之前跟國民黨主席鄭麗文公開會面時說過的話，每一句都算數，只是上次他講這麼清楚了，仍有綠委、綠媒見縫插針或裝聽不懂，解讀「藍白合作破局」、「打臉之前跟國民黨合作」等挑撥離間的言論。

黃國昌強調，就張啓楷的部分，民眾黨會在適當時候，完成徵召程序，一樣秉持最大誠意跟善意，若國民黨沒要推人的話，水到渠成，就由張啓楷代表在野黨競逐嘉義市長；若國民黨有要推人，就再進一步討論，下一階段怎麼用最好方式選出最強團隊，但對民眾黨而言，張啓楷就是最好的選擇、最強的團隊。

張啓楷則說，民眾黨徵召是按部就班、高潮迭起，並預告嘉義市長「很快就會徵召」，他也透露這段時間獲很多鄉親催促，他也非常想回去服務鄉親，因此有3大原則，分別是他會義無返顧往前衝、在時間上盡快，並原則上應在「12月底之前」。

張啓楷指出，待民眾黨提名後，嘉義市藍白整合最重要一步不是破局，反而是往前一步，若國民黨沒人要參選，就由他為嘉義鄉親努力，若國民黨要推出人選，目前有2位市議員、1位醫師表態，那就先「兄弟登山，各自努力」，之後兩黨坐下來討論雙方可接受機制，並推出一組最強且能勝選的人。

