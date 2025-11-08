嘉義市長青健行 近3千位民眾散步顧健康
為鼓勵長者走到室外，從事健康的休閒娛樂並擴大生活範圍及社會參與，增進人際互動，嘉義市政府今(8)日舉辦長青健行活動，各里組隊60歲以上之長輩及家人一同組隊報名，近3000千位充滿活力的長輩和市民朋友一早齊聚博愛國小，市長黃敏惠帶領民眾一同暖身，為活動鳴槍，並一一向參加民眾加油。
黃敏惠表示，很高興每年都能透過長青健行運動，鼓勵長輩們走出家門齊運動，看到長輩們熱烈參與，個個精神飽滿元氣十足，報名人數逐年增加，充滿欣喜。今年有近3千人參與活動，其中90歲以上的長輩有17人，活力十足，健康樂活，是幸福城市最佳的體現。
黃敏惠提到，有長輩開心與她分享，自己是受「厝邊頭尾」相揪才來參加活動，走出家門發現真的心情不同，期待愛運動的習慣能成為風氣，帶領更多人走出家門，也期望大家能藉這個機會一邊欣賞北香湖公園美景、看見城市發展，並能認識更多的新朋友，擴大自己的生活圈，又能運動散步顧健康。
本次活動結合崇仁醫護管理專科學校、嘉義市志願服務協會等團體，有42位學生及青壯年志工在市府號召下志願參與擔任工作人員，為長輩提供服務。除健走外，公園入口區設有19個宣導攤位，由市府與民間單位設攤，宣導內容包含警察局拒毒防詐反霸凌、消防局防火知識攏底嘉、稅務局健走宜嘉順稅好生活、稅務宣導、國民年金宣導、交通處高齡移動力安全最給力、環保局Power Safe節電行動GO、衛生局代謝新生活、長照業務政策宣導、社區防暴、環境保護知識、育兒津貼、就業服務法宣導、銀髮人才資源、身心障礙者相關支持服務方案宣導等各項政策及服務，讓民眾藉由活動了解市府目前的福利措施及政策重點。
更多新聞推薦
其他人也在看
讓爺奶成心中寶 首度麥寮獻唱
由蔡衍明愛心基金會主辦的「讓爺奶成為心中的寶」公益演唱會，8日在雲林縣麥寮鄉社教園區宴會廳熱鬧登場，今年是第6年到雲林開唱，也是首次到麥寮鄉演出，藝人們共襄盛舉，吸引近500名長輩到場同樂，基金會主任周哲仁表示很感謝藝人們共襄盛舉，用歌聲為阿公阿嬤們帶來歡聲笑語。中時新聞網 ・ 1 天前
海洋新創戲劇衛武營登場 楚殷舞蹈團演出 (圖)
海洋委員會與演藝團隊共創「藝起海洋－海洋新創戲劇展演」，9日在衛武營國家藝術文化中心盛大登場，楚殷舞蹈團演出大翅鯨的泳姿。中央社 ・ 16 小時前
酒醉女駕BMW凌晨暴衝連撞3車 台中北屯街頭一片狼藉 酒測值超標送辦
台中市北屯區今天凌晨發生酒駕車禍，47歲沈姓女子深夜酒後開車上路，駕駛BMW黑色自小客車行經東山路1段時，疑因酒精發作，反應遲鈍、操作失控，整輛車突然偏離車道，接連猛撞路邊停放的兩輛自小客車與一輛普通重機車，撞擊聲震天，附近民眾被吵醒，跑出來只見現場碎片四散、鈑金扭曲，街頭一片狼藉。鏡報 ・ 19 小時前
臺銀推友pay人生安養信託
因應數位金融趨勢及響應金管會「信託業務發展策略藍圖」，以數位技術強化信託服務功能，臺灣銀行首創推出「安養信託結合數位券」創新服務，成為全臺首家將數位券服務與信託保障機制整合的金融機構，連結數位支付與安養照護理念，協助民眾更方便支付各項費用，開啟智慧安養新時代。工商時報 ・ 7 小時前
2025嘉義市石猴雕刻徵件競賽頒獎 見證嘉義傳統工藝生命力
【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】「2025嘉義市石猴雕刻徵件競賽」今（8）日在嘉義市政府1樓大廳舉行頒獎典禮，今台灣好報 ・ 1 天前
守護交通安全公益行 嘉義西區後備軍人輔導幹部擦亮45里反光鏡
【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義後備指揮部西區輔導中心每年舉辦多場公益活動，今天上午號召二十幾名幹部，巡查嘉台灣好報 ・ 1 天前
陳世展教辰己涼介說中文 藉交流賽發現不足再加強
（中央社記者謝靜雯桃園8日電）樂天桃猿下勾投手陳世展教辰己涼介說中文，他說，辰己涼介是打實況野球會選的角色、中文發音蠻標準的；加入球隊後主要是投球節奏上的微調，透過交流賽發現不足再加強。中央社 ・ 1 天前
《96分鐘》票房破兩億 王柏傑缺席宣傳被虧：該上班了
【緯來新聞網】林柏宏、王柏傑擔綱演出新片《96分鐘》是台灣影史首部以高鐵為題材的電影，在台上映7周，緯來新聞網 ・ 1 天前
一甩經濟疲態 日股氣燄高
日本首位女首相高市早苗及新內閣團隊上任後，政策主軸聚焦能源轉型、AI科技與基礎建設，市場信心隨升溫，加上美國總統川普先前訪日，雙方共同宣布總額5,500億美元的投資計畫，涵蓋能源、AI電力與稀土等關鍵產業，點燃市場對日本產業升級與經濟再起的期待。工商時報 ・ 7 小時前
精誠、叡揚10月營收 年增亮眼
第四季進入軟體與系統整合產業的傳統旺季，受惠於企業專案驗收高峰與年終行銷需求帶動，國內主要軟體服務廠商10月營運表現亮眼。精誠（6214）與叡揚（6752）均繳出雙位數的年增率，顯示AI、雲端及資安相關需求持續增溫，推升整體產業進入年底衝刺期。工商時報 ・ 7 小時前
從AI到AR 台新新光打造全齡生活藍圖
金融科技重新定義人未來生活新樣貌，台新新光金控盛大參與台北國際金融博覽會，今年以「台新新光 未來金融城市智慧前行，一同邁向未來式」為主軸，展現科技與金融結合的創新應用，現場規劃「金融防詐」、「退休理財」以及「永續金融」三大主題，結合AI、AR與互動體驗，打造從年輕到熟齡、全世代都能共感的智慧金融生活藍圖。中時新聞網 ・ 7 小時前
權證市場焦點－美律Q3業績 今年高峰
電聲元件大廠美律（2439）第三季稅後純益5.83億元，每股稅後純益（EPS）2.33元，營運站上今年高峰，主要受惠英國及中國客戶的頭戴式耳機新品進入量產及業外改善；前三季EPS為3.77元。法人將焦點擺在2026年隨著新客戶、新開案的加入，與拓展東北亞市場等效益發酵下，將力拚優於今年表現，可望於2027年迎來更顯著的成長。工商時報 ・ 7 小時前
協同中學弦樂團高鐵嘉義站快閃演奏 驚豔南來北往旅客
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】高鐵嘉義站今（8）日下午，協同中學弦樂團員聚集在一起，為南來北往的旅客帶來藝術驚台灣好報 ・ 1 天前
【2025年11月活動推薦】新北歡樂耶誕城、新社花海、台中綠美圖、鸚鵡螺圖書館、草嶺古道芒花季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了11月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，11月有新北歡樂耶誕城新社花海、銅鑼杭菊生活節、臺灣科學節、台中綠美圖、鸚鵡螺圖書館、草嶺古道芒花季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君、台北溫泉季、甜根子草...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 週前
飛天小女警來了！台中花毯節登場 必拍裝置藝術、接駁車班次一次看
【緯來新聞網】「2025新社花海暨台中國際花毯節」11月8日在台中市新社區種苗改良繁殖場二苗圃開幕，緯來新聞網 ・ 21 小時前
彰化縣「我愛我的老樣子」高齡穿搭走秀 長輩展現時尚自信風采
彰化縣政府自114年7月起舉辦一系列重陽敬老活動，9日上午於亞太鹿港渡假村舉行「我愛我的老樣子」高齡穿搭動態走秀，縣長王惠美特別到場與長輩們同樂，展現對長者社會參與的重視。活動由縣府與弘道老人福利基金會彰化服務處共同主辦，並由年輕服飾品牌QUEEN SHOP董事長游鎮光熱情贊助68套新潮服飾及配件，連續6年支持此活動，總價值逾百萬元。本次走秀邀請全縣各鄉鎮市社區照顧關懷據點長者參與，以五種風格服飾搭配五首歌曲，融合懷舊與流行元素，打造一場銀髮時尚饗宴。兩位最高齡的86歲阿嬤——大村鄉茄苳社區的林千惠與黃玉仔，更以自信笑容征服全場。林阿嬤雖曾因車禍導致身體不便，仍堅持參加，以「要動起來、保持健康」為座右銘；而初次登台的黃阿嬤則希望透過活動看見「不一樣的自己」，勇敢展現最美風采。王惠美縣長表示，感謝QUEEN SHOP多年支持，讓長輩們能穿上年輕又時尚的服飾，感受青春與活力。她強調「要活就要動」，鼓勵長者走出戶外、融入社會，保持愉快心情與健康體態。縣府持續推動多元活動，包括11月22日「銀髮換數師拉密大賽」，讓長輩透過遊戲訓練反應與思考，並與年輕世代互動交流；11月23日還將舉辦「社區照顧台灣好新聞 ・ 38 分鐘前
南安鳳山寺千年歷史 臺灣廣澤尊王信眾多
【記者 蔡叔涓／綜合 報導】臺灣與泉州南安石井港因為小三通客運通道而來往頻繁，南安鳳山寺是廣澤尊王祖庭吸引許多台灣好報 ・ 1 天前
六大主題豐富多元 新北觀光工廠年度盛會登場帶動商機
【民眾新聞葉柏成新北報導】2025新北觀光工廠年度盛會「勇闖一夏 冒險派對」今（8）日在MITSUI OUTL […]民眾日報 ・ 1 天前
奧萬大草地野餐音樂會 遊客驚艷
位於南投縣仁愛鄉的奧萬大國家森林遊樂區，是國內熱門的賞楓景點與旅遊勝地，也是原住民族傳統生活領域。林業及自然保育署南投分署近年積極與奧萬大鄰近三村五部落合作，輔導推動具在地特色的生態旅遊活動，營造多元優質的旅遊環境，並帶動在地文化與經濟的整體發展。八日在奧萬大森林遊樂區舉辦「2025奧萬大部落楓采－草地野餐音樂會」，讓遊客在美麗的奧萬大草坪上，享受秋山葉色轉變之美，沉醉部落天籟歌聲，用呼吸感受森林芬芳氣息，串起部落幟布工藝，品嚐山村記憶美食，並帶領遊客拜訪體驗原鄉部落風光，讓來訪遊客驚艷不已。林業及自然保育署南投分署李政賢分署長表示，過去遊客來奧萬大旅遊，通常僅為欣賞楓紅景觀而來，而忽略了當地多元、豐富的原住民文化，甚為可惜。分署2019年首次於奧萬大森林遊樂區辦理草地野 ...台灣新生報 ・ 1 天前
鄭麗文堅稱白色恐怖秋祭不紀念吳石 主辦單位採通標明「吳石烈士」打臉
國民黨主席鄭麗文今天（11/8）下午出席「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，傳出共諜吳石是紀念對象之一，鄭麗文一再提到該活動並無紀念吳石，主辦單位也說活動不針對吳石等特定犧牲者祭悼，不過查看這場活動的採訪通知，卻寫著「吳石、朱楓等烈士的犧牲，卻是台灣五○年代白色恐怖的開始，倖存的政治受難者」還說他們「出獄後仍堅守紅色信仰」。太報 ・ 1 天前