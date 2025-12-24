嘉義市長黃敏惠施政7周年 宣布幸福再加碼普發6000元 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪、郭政隆／嘉義市報導】嘉義市長黃敏惠就職滿7周年， 12/24日上午以「共好」為主題，舉辦「共好」就職周年記者會，並正式宣布嘉義市加碼普發6千元現金將於115年1月24、25日兩日發放，發放對象是114年12月8日(含)前設籍的嘉義市民，後續將再正式發布相關公告和注意事項，期盼將經濟成長果實與市民共享，也呼籲市民支持在地消費，讓「市府發錢、市民花錢、嘉義市賺大錢」，創造經濟的正向循環。

黃敏惠市長細數嘉義市大步邁向「經濟共榮、社會共創、環境共生」三面向邁進，推動市政前行的豐碩成果，並感謝市民與市府攜手，共同營造幸福嘉義市，將城市高峰連綿成為高原，實踐「共好」的歷程與施政成果；市府團隊能克服重重難關，在近年持續獲得獎項肯定，更有市民驕傲的說嘉義是座「幸福城市」，黃敏惠市長憶及施政推動的辛苦歷程，市民的肯定與市府團隊的努力，感動落淚，也強調這些榮耀與肯定，也讓市府團隊不斷提醒自己，不能把此刻的幸福當成習慣，更不能視為理所當然，看似平凡的安穩，背後是無數人默默付出的結果。

黃敏惠市長指出，2025年在丹娜風災與國際關稅衝擊下，嘉義市堅持「顧產業、顧民生」，在12月8日提出「振興經濟『強化民眾消費韌性普發現金』加碼計畫」，內容涵蓋促進商圈與夜市活絡、觀光產業補助、永續新生活推動等，運用歲計賸餘加碼普發每位市民6千元現金，發放時間點安排在115年1月24、25日，發放對象是114年12月8日(含)前設籍的嘉義市民，發放方式將會比照2021年發放振興消費金2千元的方式進行，為了讓市民朋友更清楚瞭解領取的細節，後續將再正式發布相關公告和注意事項。

黃敏惠市長強調，嘉義市恪遵財政紀律，當用則用、當省則省，節約各項支出，把省下來的錢，再投入振興經濟，希望延續疫情時，普發2千元振興消費現金，成功刺激嘉義市營利事業銷售額年成長9.56%經驗，提振消費力道，協助全體市民、各行各業穩健營生，也為城市創造財源，在經濟上，形成良性的正向循環。

在黃敏惠市長就職滿7周年記者會中，黃敏惠市長與勇壯合唱樂團、嘉頌管樂團同唱嘉義市歡樂頌，共譜「全齡共享、世代宜居」的城市願景，和諧的歌聲與管樂聲展現管樂城市的魅力；黃敏惠市長總結「共好」就是讓幸福成為理所當然，是持續累積、實踐「+1」的溫暖力量，期盼有你有我，共同成就嘉義的美好。