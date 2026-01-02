嘉義市長黃敏惠率團赴拱天宮參拜 力邀「粉紅超跑」抵嘉贊境

（記者黃信峯／嘉義報導）嘉義市長黃敏惠、嘉義市議會議長陳姿妏、嘉義市大福興宮主任委員曾東本，今（2）日共同率領嘉義市議員、里長、大福興宮管理委員會及信眾等上百人，前往苗栗縣白沙屯拱天宮參香，邀請「粉紅超跑」2026年再度蒞臨嘉義市贊境賜福，獲白沙屯拱天宮主委洪文華率委員、幹部熱烈接待。

圖/嘉義市長黃敏惠、嘉義市議會議長陳姿妏與大福興宮主委曾東本率隊至苗栗縣白沙屯拱天宮參拜，力邀「粉紅超跑」再度抵嘉贊境。記者黃信峯翻攝

嘉義市長黃敏惠表示，上一次粉紅超跑來到嘉義市是2023年，那時候是歷史上第一次白沙屯媽祖來嘉義市贊境，也是剛經歷完嚴峻疫情的恢復期。媽祖的到來給嘉義市滿滿的祝福，讓嘉義市民有更大的勇氣，也造就了嘉義市這幾年來的繁榮與進步。去（2025）年嘉義市也剛遭受颱風嚴重的侵襲，祈願媽祖能夠再次蒞臨嘉義市贊境賜福，給予嘉義市更多的祝福。

白沙屯拱天宮主任委員洪文華也表示，之前去嘉義市贊境感受到嘉義市宮廟及市民滿滿的熱情，媽祖所到之處受到熱烈的歡迎與接待，印象非常深刻。今日嘉義市長、議長和上百位鄉親朋友再度邀請，會在委員會提出討論，希望能夠再次促成白沙屯媽祖到嘉義市賜福。

黃敏惠市長也特別感謝嘉義市大福興宮和雲林至善協會的居中牽線，除了促成粉紅超跑先前首次抵嘉，本次也是大力協助規劃白沙屯媽祖再次至嘉義市贊境的路線和相關規劃。

嘉義市政府民政處表示，今日市長、議長率隊前往白沙屯拱天宮參香，是展現市府團隊和市民的殷殷期盼和準備好了的態度。目前細節仍在規劃當中，確切的時間和路線，仍需要與拱天宮和嘉義市的宮廟及所有協力團隊共同協商討論。

