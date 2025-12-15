嘉義市長、立委互換流言不斷 藍綠同聲駁斥造謠

民進黨已徵召綠委王美惠參選嘉義市長，接地氣、擁高支持度，被認為有機會為民進黨攻下一席縣市長。(王美惠服務處提供／呂妍庭嘉義傳真)

明年大選，民進黨已徵召綠委王美惠參選嘉義市長，民眾黨年底前擬徵召立委張啓楷，反倒是國民黨籍市長黃敏惠當家，下屆藍營市長候選人仍未浮出檯面，加上黃敏惠始終未正面表態，也不提接班人選，「超然態度」讓藍營基層焦慮又不滿，地方更盛傳「惠惠相挺」，黃敏惠、王美惠兩人立委、市長「互換」流言甚囂塵上，藍營駁斥是有心人見縫插針，「絕對相信黃市長」，王美惠陣營也說是有人刻意造謠、是陰謀論。

王美惠參選嘉義市長，從政多年接地氣、擁高支持度，被認為有機會為民進黨攻下一席縣市長，藍營人選未出線已陷入苦戰，因王美惠與黃敏惠互動良好，坊間不斷傳聞兩人已達成默契，王美惠選上，黃敏惠補選立委，兩人各取所需、藍綠不互打，此番說法皆被藍綠雙方駁斥是子虛烏有。

國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯駁斥，這種傳言是有人見縫插針，他不予置評，也說市長黃敏惠執政成績受肯定，在她的政績加持下，對國民黨的市長候選人會大大加分，他相信黃市長，也支持黃市長。

王美惠立委服務處的重要軍師「江總」江熙哲痛批，是有心人造謠，刻意製造的陰謀論，他們從未跟國民黨接洽過，更沒密會過，王美惠會走自己的路，按既定步調打選戰，不會受耳語影響。

而王美惠確實步步為營，今(15日)邀內政部等中央相關單位官員，前往嘉義市多處重要路段與校園周邊進行考察，針對學童通學步道、人行道及危險路口改善工程，替嘉義市爭取1.8億元經費，獲得中央單位承諾全力支持。

王美惠指出，今考察志航國小周邊環境、嘉義市文化路（噴水圓環至林森西路）道路改善工程和民權路現況，除提出建設需求，她也向內政部爭取嘉義市易肇事路口改善工程約14處，整體經費需求9000萬元，總計各項改善計畫申請經費合計1億8000萬元，獲內政部與國土署高度支持，允諾補助超過1億元。

