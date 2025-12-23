嘉義市長2026藍白合再等等！張啓楷先起跑

2026年地方大選倒數，各陣營都在積極布局，民眾黨先前拍板徵召前立委陳琬惠參選宜蘭縣長，引發關注。民眾黨副秘書長許甫今天透露，若無意外，明天民眾黨將徵召立委張啓楷出戰嘉義市長，民眾黨會按自己的步調爭取選民支持，若國民黨人選出爐，雙方會再協調。

張啓楷。（圖／中天新聞）

許甫今天在廣播節目《千秋萬事》表示，縣市長的部分，民眾黨方面就是按照黨內的程序進行徵召，所以明天沒有意外的話，就是徵召張啓楷委員出戰嘉義市長，就和先前徵召陳琬惠選宜蘭縣長一樣，我們會按自己的步調，與國民黨之間的合作協調機制，也會持續的進行。

許甫透露，民眾黨將徵召張啓楷參選嘉義市長。（圖／中天新聞）

許甫說，目前就是我們先提出自己的人選，爭取選民的支持。那國民黨這邊如果後續有提出人選的話，我們再來做協調。這個就是縣市長部分，比較單純。

張啓楷。（圖／中天新聞）

另外，許甫也提到，包括他在內，明天民眾會有六位黨務的主管，大概是副主任以上層級的，如果在2026年有志要參選，就必須按照黨內的規定，在今年的12月24日就要先辭職，辭職之後才有資格去登記選舉。

