嘉義市集團結婚典禮黃敏惠證婚 46對新人攜手步上紅毯

嘉義市第44屆市民集團結婚典禮今（31）日以「2026 幸福嘉馬・相愛義生」為主題，由市長黃敏惠擔任證婚人、嘉義市議會陳姿妏議長擔任主婚人，姐妹市新竹市則由新竹市政府城市行銷處長林昱志代表高虹安市長擔任介紹人，共同見證在森林之歌舉辦的典禮。今日共有46對新人在親友與貴賓的祝福下攜手步上紅毯，迎接人生嶄新篇章。

黃敏惠表示，在這樣美好的日子裡，能與新人及新人親友齊聚在森林之歌，共同見證愛情的重要時刻，格外令人感動。祝福新人們攜手相伴，無論順境或逆境，都能彼此相愛、互相扶持，攜手走過人生的每一段風景。鼓勵新人讓幸福「再+1」，多生貴子，祝福新人在嘉義市這座充滿溫度的城市中安心成家。

黃敏惠也提到，市府每年舉辦市民集團結婚，陪伴市民留下溫暖回憶，並透過各項政策幫助青年安心成家。面對就業、居住、育兒與生活壓力，市府持續打造讓年輕世代能放心生活、幸福成家的城市。對未滿2歲幼兒，育兒津貼每月自5000元起，公共化托育每月補助7000至11000元，準公共托育則補助13000至17000元，讓父母安心工作、孩子安心成長。在居住方面，市府推動青年住宅及租屋補助，並透過就業媒合、職涯培力與社福措施，支持青年穩定就業、安心生活。市府成為每對新人最堅實的後盾，讓大家安心成家、幸福發展。

市府感謝各界贊助，為集團結婚典禮更添幸福，也感謝嘉義市議會、姊妹市新竹市政府，以及在地企業與宗教團體，共同準備實用且具祝福意義的賀禮，包括市府贈送43吋液晶電視、市議會致贈不鏽鋼電鍋、新竹市政府贈送高級微波爐；飯店與企業提供住宿券及手錶，包括樂億皇家渡假酒店、新悦花園酒店、嘉義福容voco酒店及寶島鐘錶。此外，嘉義郵局製作個人化郵票並致贈日本製水果盤、嘉義市城隍廟提供加持金鏟子、地藏庵準備高級提鍋，為新人在人生重要時刻留下珍貴回憶。

今年典禮融入「永續」理念，新人手中的捧花以棉花、薰衣草、滿天星及兔尾草組成，並以「暖綿誓言．紫愛你．花語之約．幸福綻放」為主題，象徵純真誓言、守護深情與細水長流的陪伴，也承載市府對新人攜手一生的祝福。本次集團結婚活動會場由詠順科技股份有限公司贊助布置物件，讓現場更加溫馨動人。

