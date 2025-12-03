嘉義市首本官方環境教育繪本 《木都綠旅行》正式發行
嘉義市政府環境保護局攜手嘉義市環境教育輔導團，共同發行該市第一本官方環境教育繪本《木都綠旅行》，以嘉義市「木都」意象為核心，融合低碳旅遊、新永續淨零及在地文化理念，期望以閱讀帶領讀者探索嘉義，並愛上這座具文化底蘊與綠色願景的城市。
市府指出，自1912年阿里山林業鐵路通車後，日本製材工業進駐，使木材文化在地深耕，形成城市獨特的歷史紋理。嘉義市「木都1.0宣言」指「嘉義有兩座森林：一是阿里山，另一座是由上千公頃木造建築構成的城市森林。」木都意象不僅代表過往榮景，更象徵嘉義市近年邁向新永續淨零城市的重要標誌。
市府表示，此次發表官方繪本《木都綠旅行》以旅行作為敘事主軸，透過溫暖細膩的插圖及探索文字，引領讀者穿梭嘉義市街區，走訪多處具代表性的木造建築與老屋再生案例。書中收錄新式木構造在現代建築中的多元運用及建築碳儲存量，讓讀者在圖文之間理解木材生命力、可再生性及調節溫濕等優勢。透過輕鬆的閱讀體驗，看見嘉義市如何將木都與新永續淨零願景相互連結，以實際行動面對氣候變遷。
環保局表示，首本官方環境教育繪本《木都綠旅行》不僅是親子共讀素材，也將成為各級學校推動環境教育的重要教材。期盼透過這本充滿嘉義味的繪本，讓更多讀者看見嘉義市木都特色，並從日常低碳旅遊開始，一起共同打造更宜居、更有溫度的新永續淨零城市。
