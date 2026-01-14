嘉義市馬年迎春限量禮登場 文財殿、台銀雙加持

嘉義市限量推出「金馬耀富貴」紅包袋、幸福米，台銀嘉義分行特別提供發財水，共同迎接2026丙午馬年／嘉義市府提供





嘉義市政府財政稅務局限量推出「金馬耀富貴」紅包袋、幸福米，以及台灣銀行嘉義分行特別提供發財水迎接2026丙午馬年，祝福嘉義市喜氣盈門。今（14）日於嘉義文財殿舉行祈福儀式，副市長林瑞彥與台銀嘉義分行副理劉信榮一同出席參香祈福，盼透過三方福氣加持，各行各業皆能如金馬奔騰般蓬勃發展、富貴臨門。

林瑞彥指出，將限量紅包袋、幸福米送至文財殿過爐加持，並聯手台銀提供象徵財富源頭的金庫「發財水」跨界助陣，是希望透過金庫財氣及香火薰陶，成就「水動財來」，祈求財神護佑、好運加乘。

財稅局指出，回顧2024推出的「好運龍來嘉」紅包袋及2025「豐收好業」平安米，皆獲得市民熱烈回響與高度肯定，今年延續這份美好期許，再度推出象徵躍升與富足的「金馬耀富貴」紅包袋與幸福米。

財稅局表示，這款馬年限量禮融合藝術美學與吉祥寓意，設計更是別具巧思，從璀璨煙火的「新春賀歲」、繁花似錦的「花開福至」，到金色錢幣象徵的「富足安康」，透過3階段的視覺遞進，傳達「年年築有春」的誠摯祝福。

另為推廣雲端發票並落實社會關懷，財稅局將於115年1月22日(星期四)上午9點起至12點30分在1樓走廊舉辦「金馬耀富貴 雲端發票愛無限」活動。民眾只需捐贈未開獎雲端發票3張以上，就可兌換由文財殿加持的馬年限量禮或是精美宣導品，數量有限換完為止。

此外，紅包袋或幸福米內還隨機附贈驚喜兌換券，有全聯禮券800元、超商商品卡等168份好禮，活動募得的發票將全數捐贈在地社福團體，讓租稅宣導與社會公益相結合。（兌換方式以現場活動辦法為主）

