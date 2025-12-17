嘉義市黨部被搜索 國民黨中央說話了

▲國民黨文傳會主委吳宗憲表示，將全力提供必要的法律協助。（圖／記者林怡昕攝，2025.12.17）

[NOWnews今日新聞] 嘉義地檢署偵辦民進黨立委王美惠罷免案提議書涉嫌偽造案，今（17）日指揮嘉義縣調查站搜索國民黨嘉義市黨部等處，並帶回多名黨工。對此，國民黨嚴正表示，司法機關應秉持比例原則與無罪推定，依法行政、勿枉勿縱，切勿讓社會產生「選擇性辦案」、「政治追殺」之疑慮，更不應將司法作為打擊異己的工具。

國民黨文傳會主委吳宗憲於中常會後受訪指出，對於嘉義市黨部遭搜索，中央黨部已第一時間掌握相關情形，並將全力提供必要的法律協助。今日上午確有13位黨工被帶往調查站進行初步訊問，後續如需複訊或交保，黨中央也將在法律範圍內，盡力協助交保的相關事宜，讓黨員同志無須為籌措費用而憂心。

吳宗憲強調，事件發生以來，黨中央始終掌握第一手訊息，並已建立明確政策與機制：只要各地黨部遇有司法問題，黨中央一定會主動介入了解，並提供完整協助，確保黨員與黨工的基本權益獲得保障。

國民黨也呼籲，針對罷免相關案件，檢調應回歸事證本身，依法、客觀、公正釐清，不應以高強度搜索與大規模動員製造寒蟬效應，破壞社會對司法的信任。民主社會中，司法獨立的價值在於守護法治、保障人權，而非成為政治攻防的延伸。

國民黨將持續密切關注案件進展，並在尊重司法程序的前提下，全力捍衛黨員、黨工的合法權益，要求司法回到專業、讓真相說話。

