嘉義市黨部遭搜索 國民黨：不應製造寒蟬效應破壞社會對司法信任

國民黨文傳會主委吳宗憲。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

檢調今搜索國民黨嘉義市黨部，並帶回多名黨工。國民黨下午呼籲，司法機關應秉持比例原則與無罪推定，依法行政、勿枉勿縱，切勿讓社會產生「選擇性辦案」、「政治追殺」之疑慮，更不應將司法作為打擊異己的工具。

國民黨文傳會主委吳宗憲表示，將全力提供必要法律協助，後續如需複訊或交保，黨中央也將在法律範圍內，盡力協助交保的相關事宜，讓黨員同志無須為籌措費用而憂心。

國民黨組發會主委李哲華補充，目前嘉義市黨部主委蔡明顯已無保請回，後續將由嘉義縣黨部主委王育敏就近支援、協助遭約談黨工交保等後續事宜。

國民黨指出，針對罷免相關案件，檢調應回歸事證本身，依法、客觀、公正釐清，不應以高強度搜索與大規模動員製造寒蟬效應，破壞社會對司法的信任。

國民黨表示，民主社會中，司法獨立的價值在於守護法治、保障人權，而非成為政治攻防的延伸；將持續密切關注案件進展，並在尊重司法程序的前提下，全力捍衛黨員、黨工的合法權益，要求司法回到專業、讓真相說話。

