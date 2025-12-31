南部中心／鄭榮文、蘇晟維 嘉義報導

嘉義市今年的"全嘉藝起來"跨年晚會，十分精彩，請來羅志祥、蕭煌奇、許富凱等大咖助陣，還獨家請到韓國天團MAMAMOO團長頌樂，30日陸續進行彩排工作，許富凱帶來最新的新歌"對我祝福"，祝大家新年平安健康，而男團ARKis，迫不及待想在彩排後去吃嘉義美食。

嘉義市"全嘉義起來"跨年晚會 羅志祥、蕭煌奇、許富凱等大咖助陣

許富凱30日到嘉義市跨年晚會做最後彩排。（圖／民視新聞）

就算是彩排，依然是盡力表現要做到最好，歌手許富凱，來到嘉義市政府旁跨年晚會現場進行彩排，準備了新歌"對我祝福"，要送給嘉義的朋友，許富凱說，「也希望就是祝福嘉義市的朋友們，然後可以平安健康一切都好，也記得祝福別人之外，也要祝福自己也要對自己好一點。」

廣告 廣告

嘉義市"全嘉義起來"跨年晚會 羅志祥、蕭煌奇、許富凱等大咖助陣

已經有不少歌迷在場外排隊等候。（圖／民視新聞）

而經典的"棉照被"，當然也不能少，嘉義市的跨年晚會"全嘉義起來"，舞台卡司十分堅強，不只有實力派的許富凱，更有金曲歌王蕭煌奇，還請到亞洲天王羅志祥，讓嘉義市的跨年備受矚目，就算還沒開放進場，但已經有歌迷在場外搭帳篷排隊，排隊歌迷說，「在這邊等了兩、三天，但是天氣很冷，但是我覺得這個活動，等許富凱很值得。」

嘉義市"全嘉義起來"跨年晚會 羅志祥、蕭煌奇、許富凱等大咖助陣

ARKis成員說已經想好要去吃嘉義火雞肉飯。（圖／民視新聞）

30日的彩排，新生代的高人氣男團ARKis，也是卯足全力，希望帶給歌迷最難忘的跨年夜，也想好要吃什麼嘉義美食了，ARKis成員說，「已經在後台討論了一遍，我們大家一致呢，就是大家一起說一二三，嘉義火雞肉飯。」，另一團F.F.O，也是舞步整齊一致，要在跨年夜呈現最好的表現，F.F.O成員說，「我希望明年可以大大小小地，突破每一個舞台，我們一起突破，還有Backpack你們一起突破。」

嘉義市"全嘉義起來"跨年晚會 羅志祥、蕭煌奇、許富凱等大咖助陣

F.F.O成員希望新的一年可以突破更多舞台。（圖／民視新聞）

嘉義市文化局長謝育哲表示，「我們今年陣容涵蓋了所有的年齡層，今年還有一個全台獨家，就是韓國天團MAMAMOO團長頌樂，會一起來嘉義市跟大家一起倒數，也提醒大家要做好喝水保暖。」2025最後倒數計時，嘉義市端出超強陣容，要陪市民一起用歡樂的氣氛迎接新的一年。

原文出處：嘉義市"全嘉藝起來"跨年晚會 羅志祥、蕭煌奇、許富凱等大咖助陣

更多民視新聞報導

經典名畫「動」起來！《AI繪動的畫II特展》顛覆美術館想像

曹西平遺產給「親兄弟or乾兒子」？律師曝「1關鍵」翻盤！

高雄捷運電力異常「警報聲狂響」 議員拍下旅客提行李箱「艱困爬樓梯」畫面

