嘉義市「加碼普發6000元」市府力拚今送議會審議

嘉義市政府8日上午召開市務會議，由市長黃敏惠主持，會中通過「振興經濟『強化民眾消費韌性普發現金』加碼計畫」，計畫每人加碼普發6000元現金。這項計畫已於9日提交追加減預算案至市議會進行審議。

根據市府說明，此次普發現金的資金來源為累計歲計賸餘，不需要舉債，也不會影響到市政建設的推動。黃敏惠市長表示，嘉義市恪守財政紀律，已經連續15年不舉債，連續7年維持公共債務為零，展現穩健的財政管理能力。

黃敏惠指出，嘉義市以服務業為主體，過去在疫情三級警戒期間，市府曾經普發2000元現金，成功刺激營利事業銷售額較前一年成長9.56%，創下歷史新高。基於過去的成功經驗，此次擴大加碼普發6000元，預期將產生更顯著的經濟效益。

針對這項政策的目標，黃敏惠強調「發錢也要能夠賺錢」的理念。她呼籲市民將這筆款項在嘉義市內消費，帶動地方經濟發展，提升營利事業銷售額。透過消費活絡，不僅有助於統籌款分配，更能進一步挹注市府財源，形成良性循環的經濟效果。

