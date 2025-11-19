嘉義市「加碼普發6000元」？議員盯進度 黃敏惠：財源沒問題

嘉義市長黃敏惠。資料照



嘉義市議會日前通過「建請市府研議普發嘉義市民現金3000元」的臨時動議案，國民黨籍市議員張秀華今（11/19）日質詢時追問普發進度，並提及市長黃敏惠先前受訪時表示「不要說3000元，發6000元也做得到」。黃敏惠表示，嘉義市7年來維持公共債務為零，市庫財源沒問題，但市府仍面對多項待克服的行政困難，相關事項正在逐一處理中。

張秀華質詢時問道，市府多年樽節開支才有今日的財政成果，議會身為立法機關，相關議案既已通過就沒問題，市長先前還提到，只要符合行政程序和相關法規，「不要說3000元，發6000元也沒問題」，是打從內心想加碼發到6000元？還是當下說的一句話？如今已有不少市民對此高度期待，甚至主動詢問「會不會加碼到6000元」。

張秀華也建議，市府若要推動「加碼普發到6000」，可趁定期會延長5天、以及12月臨時會召開期間，盡快提案送審，以便市民能及早受惠。

黃敏惠回應「我要發、我想發」，表示普發現金就是普遍民意，先前議長陳姿妏與跨黨派議員連署提案後，市府便已要求財稅局、主計處盤點財源。她以2021年普發2000元為例，指出當年也遭遇諸多程序與法規困難，但市府逐項排除後仍順利完成，「現在我們也正朝同樣方向努力」。

黃敏惠強調，嘉義市採行嚴守財政紀律原則，該用則用、能省則省，連續7年維持公共債務為零，以現有28億元賸餘計算，即便普發6000元仍有12億元賸餘，但仍要有對未來、長遠的規劃，現遇到很多困難，都在一一排除中。

至於發放時間點，黃敏惠表示將審慎評估，如發放將比照2021年普發2000元的模式，採用投開票所據點方式至各里實體發放；並呼籲市民提高警覺，目前尚無確定發放日期，若網路出現「嘉義普發現金開始領」等訊息，務必避免提供帳號、密碼與個資，以防詐騙。

先前，嘉義市府主計處曾說明，地方不若中央，在普發現金方面，可排除《公債法》及《預算法》的限制，地方政府則受到《預算法》第23條的規範，明訂，政府經常收支，應保持平衡，非因預算年度有異常情形，資本收入、公債與賒借收入及以前年度歲計賸餘不得充經常支出之用。但經常收支如有賸餘，得移充資本支出之財源。

當時，市府表示，將積極與中央溝通，爭取將關稅變動、丹娜絲颱風及連續風災、豪雨等造成的影響，認列為「異常情形」，作為加碼普發現金的依據。

